'अग्गंबाई सासूबाई'च्या सेटवर नेहमी त्या...; तेजश्री प्रधानने सांगितली निवेदिता सराफ यांची सवय, म्हणाली, 'त्यांच्यापुढे तुम्ही एखाद्या...'

AGGABAI SASUBAI FAME TEJASHRI PRADHAN RECALLS HEARTWARMING MEMORIES: मराठी सिनेसृष्टीत असे काही कलाकार आहेत ज्यांचं सहकलाकारांसोबतचं बॉण्ड एकदम फॅमिलीसारखं असतं. अनेकवेळा सेटवर सोबत काम करुन कलाकार एकमेकांच्या इतके जवळचे होतात की, आपोआपच एकमेकांची काळजी घेऊ लागलात. अभिनेत्री तेजश्री प्रधान आणि निवेदिता सराफ यांचं नातं देखील तसंच आहे. 'अग्गंबाई सासूसबाई' मालिकेच्या सेटवर दोघांची बॉण्ड एकदम खास झाला होता. .दरम्यान आता निवेदिता सराफ कृष्णाईच्या लेकी या मालिकेतून पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. यानिमित्त दोघींना पुन्हा भेटण्याची संधी मिळाली. काही दिवसांपूर्वी तेजश्री कृष्णाईच्या लेकी मालिकेच्या प्रमोशनल शूटसाठी त्यांच्या सेटवर गेली होती. यावेळी तेजश्रीने अग्गंबाई सासूबाई सेटवरचे अनेक किस्से शेअर केले. .तेजश्री म्हणाली की, 'कृष्णाईच्या लेकी'च्या सेटवर खूप मज्जा आली. अग्गंबाई सासूबाई सेटवरच्या सगळ्या आठवणी ताज्या झाल्या. जेव्हा आमच्या मालिकेचा प्रोमो शूट होता त्या दिवशीच माझं आणि निवेदिता ताईंचं जुळून आलं. आम्ही इतक्या गप्पा मारल्या की, गिरीश ओक यांनी आम्हाला म्हटलं, 'मालिकेसाठी थोड्या गप्पा राखून ठेवा.'.'मला निवेदिता ताई खूप आवडतात. त्याच्यांत एक वेगळीच उर्जा पहायला मिळते. त्यांची एक खास सवय होती. म्हणजे तुम्ही त्यांच्यासमोर एखाद्या खाण्याची आठवण काढली तर दोन तीन दिवसात ती गोष्ट तुमच्यासाठी घेऊन येतात आणि म्हणतात, तुला हे खायचं होतं ना... इतका त्यांचा आपुलकीचा स्वभाव आहे. इतकच काय तर मला कधी मासे खाऊ वाटले तर मी हक्काने त्यांच्या घरी जाऊ शकते.' .बॉलिवूडनंतर आता मल्याळम इंडस्ट्रीत करण जोहरची एन्ट्री, पृथ्वीराजसोबत आणतोय भव्य 'ओडियन'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.