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'अग्गंबाई सासूबाई'च्या सेटवर नेहमी त्या...; तेजश्री प्रधानने सांगितली निवेदिता सराफ यांची सवय, म्हणाली, 'त्यांच्यापुढे तुम्ही एखाद्या...'

TEJASHRI PRADHAN OPENS UP ABOUT HER SPECIAL BOND WITH NIVEDITA SARAF: 'अग्गंबाई सासूबाई' मालिकेत एकत्र काम करताना तेजश्री प्रधान आणि निवेदिता सराफ यांच्यात एक खास नातं निर्माण झालं. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तेजश्रीने निवेदिता यांच्या प्रेमळ स्वभावाचे आणि त्यांच्या आपुलकीच्या वागणुकीचे कौतुक केले.
TEJASHRI PRADHAN

TEJASHRI PRADHAN

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

AGGABAI SASUBAI FAME TEJASHRI PRADHAN RECALLS HEARTWARMING MEMORIES: मराठी सिनेसृष्टीत असे काही कलाकार आहेत ज्यांचं सहकलाकारांसोबतचं बॉण्ड एकदम फॅमिलीसारखं असतं. अनेकवेळा सेटवर सोबत काम करुन कलाकार एकमेकांच्या इतके जवळचे होतात की, आपोआपच एकमेकांची काळजी घेऊ लागलात. अभिनेत्री तेजश्री प्रधान आणि निवेदिता सराफ यांचं नातं देखील तसंच आहे. 'अग्गंबाई सासूसबाई' मालिकेच्या सेटवर दोघांची बॉण्ड एकदम खास झाला होता.

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