तेजश्री प्रधानने चाहत्यांना दिली गुडन्युज! पोस्ट शेअर करत म्हणाली....

तेजश्री प्रधान हिच्या अभिनयाचे लाखो चाहते आहेत. सध्या तेजश्री 'वीण दोघातली ही तुटेना' या मालिकेतून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. यातील तिचं स्वानंदीचं पात्र प्रेक्षकांना प्रचंड आवडतं. समर आणि स्वानंदीमधील गोड वाद सध्या प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहे. झी मराठीवर तेजश्रीने आपलं एक वेगळं स्थान निर्माण करत टीआरपीमध्ये अव्वल स्थान पटकावलय..तेजश्री ही मालिकासोबतच सिनेसृष्टीतही प्रसिद्ध आहे. सुबोध भावेसोबतचा तिचा सिनेमा 'तदेव लग्नम्' हा प्रचंड हिट झाला होता. त्यानंतर आता 'असा मी अशी मी' हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय. यामध्ये तिने अजिंक्य देवसोबत स्क्रीन शेअर केली होती. या सिनेमामध्ये तिचा आणि अजिंक्य देव यांचा रोमँटिक अंदाज प्रेक्षकांना पहायला मिळाला. .दरम्यान अशातच आता तेजश्री प्रधानने चाहत्यांसोबत एक गुडन्यूज शेअर केलीय. तिने सोशल मीडियावर पोस्ट करत चाहत्यांसोबत आनंदाची बातमी दिलीय. तेजश्री लवकरच तिचा नवा सिनेमा प्रेक्षकांसाठी घेऊन येत आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करत तिने 'आनंद' हा सिनेमा करत असल्याचं चाहत्यांना सांगितलं आहे. तसंच कॅप्शनमध्ये 'बोला... गणपती बाप्पा मोरया..' म्हणत तिने चाहत्यांसोबत नव्या सिनेमाची गुडन्यूज शेअर केली आहे. .तिच्या या पोस्टवर नेटकऱ्यांच्या भरपूर कमेंट्स येताना पहायला मिळत आहे. सेलिब्रिटी सुद्धा तेजश्रीच्या पोस्टवर कमेंट्स करत शुभेच्छा देत आहे. तेजश्रीने नव्या सिनेमाची बातमी देत बाप्पाचं गाणंही शेअर केलं आहे. त्यामुळे सगळे चाहते तिच्या पोस्टवर 'गणपती बाप्पा मोरया'चा जयघोष करत आहेत. सध्या तेजश्रीची ही पोस्ट सोशल मीडियावर चर्चेत आहे.