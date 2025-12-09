Premier

तेजश्री प्रधानने चाहत्यांना दिली गुडन्युज! पोस्ट शेअर करत म्हणाली....

TEJASHRI PRADHAN SHARE GOOD NEWS: अभिनेत्री तेजश्री प्रधान हिने चाहत्यांना गुडन्यूज दिली आहे. तिने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर फोटो शेअर करत चाहत्यांना आनंदाची बातमी शेअर केलीय.
tejashree pradhan good news

tejashree pradhan good news

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Tejashri Pradhan’s New Film Announcement : अभिनेत्री तेजश्री प्रधान हिच्या अभिनयाचे लाखो चाहते आहेत. सध्या तेजश्री 'वीण दोघातली ही तुटेना' या मालिकेतून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. यातील तिचं स्वानंदीचं पात्र प्रेक्षकांना प्रचंड आवडतं. समर आणि स्वानंदीमधील गोड वाद सध्या प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहे. झी मराठीवर तेजश्रीने आपलं एक वेगळं स्थान निर्माण करत टीआरपीमध्ये अव्वल स्थान पटकावलय.

Loading content, please wait...
viral
marathi
Marathi Actress
post
actress
Entertainment news
Tejashree Pradhan
insta post
Tejashri Pradhan traditional look

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com