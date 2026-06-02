हे खूप वाईट... एक्स पतीच्या दुसऱ्या लग्नाबद्दल काय म्हणालेली तेजश्री प्रधान म्हणाली, 'त्याने जो निर्णय घेतला...'

छोट्या पडद्यावरील टीआरपी क्वीन म्हणवली जाणारी लोकप्रिय अभिनेत्री तेजश्री प्रधान ही टीव्हीवरील सर्वाधिक मानधन घेणाऱ्या अभिनेत्रींपैकी एक आहे. खास काही कलाकारांसाठी प्रेक्षक मालिका पाहतात. त्यातलीच एक म्हणजे तेजश्री प्रधान. तिने 'होणार सून मी ह्या घरची' मधून प्रेक्षकांना प्रेमात पाडलं. मात्र याच मालिकेच्या शूटिंगदरम्यान ती अभिनेता शशांक केतकर याच्या प्रेमात पडली. त्यांनी लग्नही केलं. मात्र वर्षभरात त्यांचा घटस्फोट झाला. त्यानंतर काही वर्षात शशांकने दुसरं लग्नही केलं. एका मुलाखतीत तेजश्रीने त्यावर प्रतिक्रिया दिली होती. काय म्हणालेली अभिनेत्री?.तेजश्री आणि शशांक यांनी ८ फेब्रुवारू २०१४ साली लग्न केलेलं, मात्र वर्षभरातच ते वेगळे झाले. त्यांचे चाहते मात्र या गोष्टीमुळे प्रचंड नाराज झालेले. घटस्फोटाच्या २ वर्षानंतर शशांकने दुसरं लग्न केलं. त्याने त्याची बालपणीची मैत्रीण पेश्याने वकील असलेल्या प्रियंका ढवळेसोबत लग्न केलं. यामुळे शशांक ट्रोल झाला. त्याने तेजश्रीला फसवलं असल्याचं बोललं गेलं. त्यावर तेजश्रीने शशांकची बाजू घेत प्रतिक्रिया दिली होती. या लग्नामुळे तेजश्री प्रधानला नेमकं काय वाटलं हे तिने रेडिओ सिटीच्या एका मुलाखतीत शेअर केलं होतं..तेजश्री काय म्हणाली?तेजश्रीने शशांकच्या दुसऱ्या लग्नाबद्दल आणि त्याच्या होणाऱ्या ट्रोलिंगबद्दल आपलं मत मांडलं होतं. याबद्दल रेडिओ सिटीशी बोलताना तेजश्री म्हणाली, 'हे अतिशय वाईट आहे. खेदजनक आहे. कारण शशांक आणि मी आम्ही दोघांनी घेतलेला हा निर्णय आहे. त्यामुळे आता तो त्याच्या पुढील आयुष्याचा विचार करू शकतो. त्याला लग्न करण्याचा अधिकार आहे. अशावेळी सोशल मीडियावर लोक ट्रोल करतात तेव्हा नक्कीच वाईट वाटतं. असं कुणाहीसोबत घडायला नको.' तेजश्री सध्या झी मराठीवरील 'वीण दोघातली ही तुटेना' या मालिकेत दिसतेय. तर शशांक 'मुरांबा' या मालिकेत दिसतोय.