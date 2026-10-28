पुरस्कार सोहळ्यात समर-स्वानंदीचा जबरदस्त परफॉर्मन्स! पायाला गंभीर दुखापत असतानाही तेजश्रीचा उत्साह पाहून चाहते भारावले, video viral

TEJASHRI PRADHAN FANS REACTION TO DANCE VIDEO:'झी मराठी'वरील 'वीण दोघांतली ही तुटेना' ही मालिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. मालिकेतील समर-स्वानंदीची जोडी तर प्रेक्षकांच्या घरातील भाग झाले आहेत. रुसवा, फुगवा, दोघांमधील प्रेम, समजुतदारपणा सगळं चाहत्यांना प्रचंड आवडतं. दरम्यान अशातच झी मराठी पुरस्कार सोहळ्यात दोघांनी जबरदस्त डान्स केलाय. विशेष म्हणजे तेजश्री प्रधान हिच्या पायाला दुखापत झाली असतानाही तिने हटके डान्स केल्यानं चाहत्यांकडून भरभरून कौतुक करण्यात येतय..पुरस्कार सोहळ्यादरम्यान तेजश्री प्रधानच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली होती. तरीही तिने रेड कार्पेटवर थाटात एन्ट्री केली. यावेळी तिने पिवळ्या रंगाचा डिझायनर अनारकली ड्रेस घातला होता. तिचा हटके लूक चाहत्यांना प्रचंड आवडला. .त्यानंतर तेजश्री आणि सुबोध भावेनं पुरस्कार सोहळ्यात 'बेधुंद मी, बेधुंद तू..' या गाण्यावर ठेका धरलेलं पहायला मिळालं. यावेळी स्वानंदीने गुलाबी रंगाचा डिझायनर गाऊन घातला होता. तसंच त्यावर आकर्षक असे कानातले आणि सिंपल मेकअप केला होता, तर समरने फॉर्मल गुलाबी रंगाचा शर्ट-पॅन्ट आणि गुलाबी रंगाचं जॅकेट घातलं होतं. यावेळी समर तिला प्रेमाचे चारोळी सुद्धा ऐकवतो. समरचा डायलॉग ऐकून स्वानंदी लाजते..दरम्यान त्यांचा डान्स व्हिडिओवर अनेकांच्या कमेंट्स येत असून चाहत्यांनी दोघांचं कौतूक केलय. विशेष म्हणजे तेजश्रीच्या पायाला दुखापत झाली असताना तिने सुंदर डान्स केल्यानं चाहत्यांनी आश्चर्य व्यक्त केलय. एकाने कमेंट करत लिहलं की, 'दुखापत असतानाही किती ग्रेसफुली डान्स केलाय. दोघेही खुप संदर आहेत.' तर दुसऱ्याने लिहलं की, 'पायला लागलेलं असतानाही एवढं सुंदर सादरीकरण खरंच भारी' अशा कमेंट्स येताना पहायला मिळत होत्या. सध्या सोशल मीडियावर समर-स्वानंदीच्या डान्सचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .'पारंपारिक कपड्यांमधून अश्लिलपणा काय दाखवता?' तारिणी फेम अभिनेत्री झाली ट्रोल, पैठणीचा बोल्ड ड्रेस घालणं पडलं महागात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.