"आधीच आय लव्ह यू म्हणतेय कारण..." तेजश्री प्रधानची 'ती' खास पोस्ट व्हायरल; शूटिंग सोडून कुठे गेली अभिनेत्री?

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्री तेजश्री प्रधान हिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना अक्षरशः वेड लावलंय. तिच्या हसण्याने प्रेक्षकांना भुरळ घातलीये. गेली कित्येक वर्ष तेजश्री आपल्या अभिनयाच्या जोरावर छोट्या पडद्यावर राज्य करतेय. तिने 'होणार सून मी या घरची' मालिकेतून प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलं. सध्या ती 'वीण दोघातली ही तुटेना' या मालिकेत मुख्य भूमिकेत दिसतेय. या मालिकेत ती स्वानंदीच्या भूमिकेत दिसतेय. मात्र आता मालिकेच्या शुटिंगमधून ब्रेक घेऊन तेजश्री एका खास ठिकाणी पोहोचली आहे. .तेजश्री पहिल्यांदाच मालिकेतून ब्रेक घेऊन खास ठिकाणी पोहोचली आहे. तिने तिच्या ट्रीपच्या सुरुवातीचे काही फोटो चाहत्यांसोबत शेअर केलेत. प्रेक्षकांची लाडकी स्वानंदी चक्क शूटिंगमधून ब्रेक घेत उत्तराखंडला पोहोचली आहे. यामागेही खास कारण आहे. उद्या २ जून रोजी तेजश्रीचा वाढदिवस आहे. त्यामुळे तेजश्रीने हा वाढदिवस एका वेगळ्या ठिकाणी साजरा करायचा ठरवलं आहे. ती तिचा बर्थडे ती उत्तराखंड येथील नैनिताल येथे साजरा करणार आहे. तिचे काही फोटो तिने शेअर केलेत. .तेजश्रीने तिचे हटके फोटो शेअर केलेत. या फोटोंमध्ये ती बेज रंगाचं शर्ट, बंजी पँट, शर्टाला मॅचिंग अशी कॅप अन् शूज या लूकमध्ये दिसतेय. तिचा हा लूक प्रेक्षकांना आवडलाय. नैनिताल लेकजवळ तिने हे खास फोटोशूट केलं आहे. मात्र तिने या फोटोंमध्ये लोकेशन सांगितलेलं नाही. हा फोटो शेअर करत तेजश्रीने लिहिलं, 'उद्या मी पर्वतांच्या सानिध्यात असेन….म्हणून आधीच खबरदारी म्हणून सांगतेय. आय लव्ह यू ऑल इन Advance!" तिथे नेटवर्क नसल्याने उद्या वाढदिवसानिमित्त येणाऱ्या शुभेच्छांना ती प्रतिक्रिया देऊ शकणार नाही म्हणून तिने आजच सगळ्यांना आय लव्ह यू म्हटलंय. .तेजश्रीच्या फोटोंवर नेटकऱ्यांनी कमेंट करत लिहिलं, 'मॅम तुमची स्माइल किती सुंदर आहे', 'आम्ही आता फक्त उद्याची वाट पाहतोय', 'तेजु ताई तुम्ही खूपच सुंदर दिसता', 'खूप सुंदर फोटोज', 'बर्थडे ट्रिप एन्जॉय करा मॅडम', 'आमची आवडती अभिनेत्री', 'मॅडम वाढदिवसाच्या Advance शुभेच्छा'. आता चाहते तिच्या वाढदिवसाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.