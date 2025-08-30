आपल्यापेक्षा छोट्या अभिनेत्रीसमोर फिकी पडली तेजश्री प्रधान; टीआरपी यादीवर जुईचं राज्य; पण 'घरोघरी...'चं स्थान पाहून वाटेल आश्चर्य

छोट्या पडद्यावरील मालिका या प्रेक्षकांच्या अत्यंत आवडत्या असतात. रोजच्या धकाधकीच्या जीवनातून थोडासा विरंगुळा म्हणून प्रेक्षक मालिका पाहणं पसंत करतात. मात्र या मालिकांचं गणित हे टीआरपीवर अवलंबून असतं. मालिकांचा टीआरपी चांगला म्हणजे प्रेक्षकांचा त्या मालिकेला मिळणारा प्रतिसाददेखील जास्त. झी मराठीवर नुकत्याच दोन नवीन मालिका सुरू झाल्या. त्यांचा टीआरपी जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षकही उत्सुक आहेत. मात्र दुसऱ्या आठवड्यातही तेजश्री प्रधानच्या नव्या मालिकेचा तिलारी फारसा वाढलेला दिसत नाहीये. कितव्या स्थानावर आहेत झी मराठीच्या दोन नव्या मालिका? .स्टार प्रवाहची लोकप्रिय मालिका 'ठरलं तर मग'ने त्यावेळेसही आपला पहिला क्रमांक कायम ठेवला आहे. यानंतर दुसऱ्या स्थानावर ५.२ रेटिंगसह ‘घरोघरी मातीच्या चुली’ ही मालिका आहे. या मालिकेच्या रेटिंगमध्ये गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत चांगली वाढ झाली आहे. तिसऱ्या स्थानावर आहे 'लक्ष्मीच्या पावलांनी' तर चौथ्या स्थानावर 'कोण होतीस तू काय झालीस तू' या मालिकेने झेप घेतली आहे. पाचव्या क्रमांकावर 'थोडं तुझं थोडं माझं' ही मालिका आहे. .या आठवड्यातही झी मराठीवरील 'कमळी' ही मालिका पहिल्या क्रमांकावर आहे. या आठवड्यात ‘कमळी’ ३.६ रेटिंगसह ‘झी मराठी’वर पहिल्या स्थानी आहे. ‘कमळी’नंतर ‘लक्ष्मी निवास’ मालिका टीआरपीच्या शर्यतीत दुसऱ्या स्थानी आहे. तर, तेजश्री प्रधानच्या नव्याने सुरू झालेल्या मालिकेला गेल्या आठवड्यात २.६ रेटिंग मिळालं असून, ‘तारिणी’ला २.५ टीआरपी मिळाला आहे. त्यामुळे टॉप १० मध्ये 'वीण दोघातली ही तुटेना' ही मालिका आता ११ व्या स्थानावर आहे. तर कमळी आठव्या क्रमांकावर आहे. .तेजश्रीच्या नव्या मालिकेपेक्षा कमळीला प्रेक्षकांची जास्त पसंती असल्याचं दिसतंय. आता गणपतीनिमित्त मालिकांमध्ये विशेष भाग दाखवण्यात येणार आहेत. मात्र आता यामुळे टीआरपीमध्ये काय फरक पडणार हे पुढील आठवड्यात समजेल..भूषण प्रधानने यावर्षी घरी आणला शेवटचा गणपती, केली निरोपाची आरती, काय आहे कारण? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.