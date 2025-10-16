Premier

'तिला थंडी ताप आला त्याचं वेळी जर...' आईच्या आठवणीत तेजस्विनीला भावूक होऊन म्हणाली...'आयुष्याचा काही नेम नाही..'

Tejashwini Pandit Gets Emotional Remembering Her Late Mother Jyoti Chandekar: अभिनेत्री तेजस्विनी पंडित हिने नुकतीच एका कार्यक्रमात सहभागी झाली होती. यावेळी ती आईविषयी बोलताना भावूक झालेलं पहायला मिळालं. कार्यक्रमात बोलताना तिने आईबद्दलच्या भावना व्यक्त केल्यात.
Apurva Kulkarni
Updated on

मराठी मनोरंजन विश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांचं वयाच्या 69 व्या वर्षी निधन झालं. अल्पशा आजाराने त्यांची प्राणज्योत मालवली. ठरलं तर मालिकेतील पुर्णा आजीची भूमिका त्या साकारत होत्या. त्यांच्या अभिनयाला प्रेक्षकांनी भरभरुन प्रेम दिलं. दरम्यान अशातच ज्योती चांदेकर यांची मुलगी अभिनेत्री तेजस्विनी पंडित आईच्या आठवणीत भावूक झालेलं पहायला मिळालं. एका कार्यक्रमात तिने आईबद्दलच्या आठवणी शेअर केल्या आहेत.

