म्हणून येवल्याची कोट्टमगा जगदंबा माता देवी तेजस्विनी लोणारी साठी आहे खास; म्हणाली - इथे मागितलेली प्रत्येक इच्छा

अभिनेत्री तेजस्विनी लोणारी सध्या चर्चेत आहे ती तिच्या यूट्यूब चॅनल मुळे अभिनयाचा सोबतीला स्वतःची निर्मिती असलेल्या यूट्यूब चॅनल मधून तिने महाराष्ट्रा मधल्या मंदिरांचा प्रवास सुरू केला आहे आणि नवरात्री निमित्तानं तिने येवला मधल्या एका खास मंदिराला भेट दिली आहे. .या बद्दल बोलताना तेजस्विनी लोणारी सांगते "टेम्पल ट्रेल्स मधला हा मंदिरांचा प्रवास नवरात्रीच्या उत्सवात महाराष्ट्रा मधल्या अश्या एका मंदिरात जाऊन पोहचला जे माझ्या खूप जवळच आहे मी मुळात येवल्याची असल्याने प्रत्येक नवरात्री मध्ये माझं मूळ असलेल्या येवल्याच्या जगदंबा माता मंदिर कोट्टमगा इथे नक्की जाते आमच्या साठी हे श्रध्दा स्थान आहे असं म्हणतात की इथे मागितलेली प्रत्येक इच्छा मनोकामना पूर्ण होते. नवसाची देवी असलेली ही माता जगदंबा कायम सगळ्यांचं रक्षण करते आणि माझ्या मंदिरांच्या प्रवासात हे मंदिर प्रेक्षकांना दाखवण्याचा मी प्रयत्न केला आहे. .'दरवर्षी नवरात्रीचे उपवास करत असताना नऊ दिवसाचं खास फोटो शूट करणं हे खूप खास गोष्ट आहे नवरात्रीत शूट करत असताना या नऊ दिवसाची गंमत यातून अनुभवता येते" नऊ दिवसाची अनोखी ऊर्जा दाखवत तेजस्विनी ने नवरात्री उत्सवात नऊ रंगाच्या साडीत छान फोटो शूट देखील केलं आहे. फॅशन लाईफ स्टाईल यांना एक सणाचा मॉर्डन टच देऊन तिने हे सुंदर फोटो शूट केलं आहे. .अभिनेत्री असलेल्या तेजस्विनी ने स्वतःचा हा निर्मिती विश्वातला प्रवास देखील सुरू केला असून येणाऱ्या काळात ती कोणत्या नवीन भूमिका मध्ये दिसणार आहे हे बघण उत्सुकतेच ठरणार आहे.