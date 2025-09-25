रितेश की महेश मांजरेकर? 'बिग बॉस मराठी सिझन ६'चं सूत्रसंचालन कुणी करावं? तेजस्विनी लोणारी स्पष्टच म्हणाली

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री तेजस्विनी लोणारी 'बिग बॉस मराठी ४' मधून घराघरात पोहोचली. तिने आपल्या अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांची मनं जिंकली. तेजस्विनीने 'तुझेच मी गीत गात आहे' मालिकेत नकारात्मक भूमिका साकारली होती. मात्र आजही ती प्रेक्षकांमध्ये 'बिग बॉस मराठी'ची स्पर्धक म्हणून ओळखली जाते. तिच्या 'बिग बॉस' मधील खेळाची चांगलीच चर्चा रंगली. मात्र दुखापतीमुळे तिला अर्ध्यातच हा खेळ सोडून परत यावं लागलं. मात्र आता तेजस्विनीने 'बिग बॉस मराठी'चा पुढचा सिझन कुणी होस्ट करावा याबद्दल तिचं मत मांडलंय. .तेजस्विनी ज्या सीझनमध्ये सहभागी झाली होती तो सीझन अभिनेते महेश मांजरेकर यांनी होस्ट केला होता. मात्र त्यानंतरचा सीझन अभिनेता रितेश देशमुख याने होस्ट केलेला. आता 'बिग बॉस मराठी ६' चं सूत्रसंचालन कुणी करावं असा प्रश्न विचारताच तिने यावर स्पष्ट उत्तर दिलं. तेजस्विनीने सकाळ डिजिटलला दिलेल्या मुलाखतीत ती म्हणाली, 'मला असं वाटतं की रितेशसर त्यांच्या जागी आहेतच. त्यांनी ती सगळी स्टाइल आत्मसात केली. एक वेगळ्या पद्धतीचा सूत्रसंचालक त्यांनी दिला. त्यांची बोलण्याची पद्धत वेगळी आहे. ज्या अदबीने ते सगळ्यांशी बोलतात, गोडीतसुद्धा ते सगळ्यांना ओरडतात ती वेगळी स्टाइल आहे.' .तेजस्विनी पुढे म्हणाली, 'पण महेश सरांसारखा खमका माणूस म्हणजे... असं थरथर कापायचो आम्ही विकेंडच्या वाराला. म्हणजे आज शनिवार आहे. महेश सर येणार आहेत. काय बोलतील वगरे. आणि त्यांचा ऑरा. त्या माणसाचा ऑरा जो आहे ना तो वेगळाच आहे. मी तुलना पण करू शकत नाही. महेश सरचं मला 'बिग बॉस' म्हटलं की दिसतात आणि तेच हवे असं वाटतं.' या मुलाखतीत तेजस्विनीने 'बिग बॉस मराठी' च्या पुढच्या सीझनला महेश मांजरेकरच हवे आहेत असं म्हटलं आहे. . मला नाना पाटेकर घृणास्पद वाटतात, त्यांची भयानक बाजू मी पाहिलीये... बड्या अभिनेत्रीचं वक्तव्य .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.