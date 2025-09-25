Premier

रितेश की महेश मांजरेकर? 'बिग बॉस मराठी सिझन ६'चं सूत्रसंचालन कुणी करावं? तेजस्विनी लोणारी स्पष्टच म्हणाली-

TEJASWINI LONARI ON BIGG BOSS MARATHI 6 HOST: छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्री तेजस्विनी लोणारी हिने 'बिग बॉसच्या पुढच्या सिझनचं सूत्रसंचालन कुणी करायला पाहिजे याबद्दल स्पष्ट मत मांडलंय.
लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री तेजस्विनी लोणारी 'बिग बॉस मराठी ४' मधून घराघरात पोहोचली. तिने आपल्या अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांची मनं जिंकली. तेजस्विनीने 'तुझेच मी गीत गात आहे' मालिकेत नकारात्मक भूमिका साकारली होती. मात्र आजही ती प्रेक्षकांमध्ये 'बिग बॉस मराठी'ची स्पर्धक म्हणून ओळखली जाते. तिच्या 'बिग बॉस' मधील खेळाची चांगलीच चर्चा रंगली. मात्र दुखापतीमुळे तिला अर्ध्यातच हा खेळ सोडून परत यावं लागलं. मात्र आता तेजस्विनीने 'बिग बॉस मराठी'चा पुढचा सिझन कुणी होस्ट करावा याबद्दल तिचं मत मांडलंय.

