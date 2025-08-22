Premier

अभिनेत्री तेजस्विनी लोणारीचं यूट्यूब पदार्पण; ‘टेम्पल ट्रेलस’ शोमधून महाराष्ट्राचा वारसा उलगडणार

Tejaswini Lonari Temple Trails YouTube series:मराठी अभिनेत्री तेजस्विनी लोणारीने तिचं स्वतःचं यूट्यूब चॅनल सुरू केलं असून ‘टेम्पल ट्रेलस’ या मालिकेतून ती महाराष्ट्रातील मंदिरे, परंपरा, संस्कृती आणि धार्मिक वारसा प्रेक्षकांसमोर आणणार आहे.
Summary

1 तेजस्विनी लोणारीने तिचं स्वतःचं यूट्यूब चॅनल सुरू केलं आहे.

2 “टेम्पल ट्रेलस” या मालिकेतून महाराष्ट्रातील मंदिरे व परंपरा दाखवली जाणार आहे.

3 या मालिकेत श्रद्धा, इतिहास आणि संस्कृतीचा अनोखा प्रवास प्रेक्षकांना अनुभवता येणार आहे.

