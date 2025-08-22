अभिनेत्री तेजस्विनी लोणारीचं यूट्यूब पदार्पण; ‘टेम्पल ट्रेलस’ शोमधून महाराष्ट्राचा वारसा उलगडणार

1 तेजस्विनी लोणारीने तिचं स्वतःचं यूट्यूब चॅनल सुरू केलं आहे.2 “टेम्पल ट्रेलस” या मालिकेतून महाराष्ट्रातील मंदिरे व परंपरा दाखवली जाणार आहे.3 या मालिकेत श्रद्धा, इतिहास आणि संस्कृतीचा अनोखा प्रवास प्रेक्षकांना अनुभवता येणार आहे..अनेक सेलिब्रिटी अभिनयासोबत वेगवेगळ्या गोष्टी करताना पहायला मिळतात. अनेक कलाकारांनी व्यवसायात आपलं स्थान निर्माण केलय. कोणी युट्यूब चॅनल सुरु केलं. तर कोणी हॉटेल टाकून आपलं नाव प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करतय. अश्यातच अभिनेत्री तेजस्विनी लोणारीने स्वत:च एक यूट्यूब चॅनल सुरु केलंय. या चॅनलवरून प्रेक्षकांना वेगवेगळ्या गोष्टींचा अनुभव देणार आहे. .'तेजक्राफ्ट' या स्वत:च्या निर्मिती संस्थेत तिने तिचं चॅनल सुरु केलं आहे. या युट्यूब चॅनलला तिने टेम्पल ट्रेलस विथ तेजस्विनी असं नाव दिलं आहे. तिची ही पहिलीच सिरीज प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. तिच्या या सिरीजमध्ये वेगळं म्हणजे ती या सीरिजमधून महाराष्ट्राची सफर घडवणार आहे. .टेम्पल ट्रेलस या सीरिज मधून महाराष्ट्रामधल्य संस्कृती, परंपरा, आपले सण उत्सव विविध धार्मिक पर्यटनस्थळे यांची माहिती प्रेक्षकांपर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न तेजस्विनी करणार आहे..टेम्पल ट्रेलस बद्दल सांगताना तेजस्विनी म्हणाली की, 'हे फक्त मंदिरे दाखवण्याचं किंवा प्रवास सांगण्याचं माध्यम नाही. हा आपल्या परंपरेच्या श्रद्धा आणि इतिहास एकत्र अनुभवण्याचा प्रयत्न आहे. देशात सुंदर मंदिर धार्मिक स्थळ आहेत आणि त्याचा मागची गोष्ट यातून मला प्रेक्षकांना सांगायची आहे म्हणून ही सीरिज करू या असं ठरवलं".FAQs.तेजस्विनी लोणारीने कोणत्या माध्यमातून नवी सुरुवात केली? तिने यूट्यूब चॅनल सुरू करून “टेम्पल ट्रेलस” ही मालिका आणली.. “टेम्पल ट्रेलस” मालिकेत काय दाखवलं जाणार आहे? महाराष्ट्रातील मंदिरे, परंपरा, संस्कृती आणि धार्मिक वारसा प्रेक्षकांना दाखवला जाणार आहे..या मालिकेचं उद्दिष्ट काय आहे?मंदिरांच्या मागची कथा, इतिहास आणि श्रद्धेचं महत्त्व प्रेक्षकांपर्यंत पोहचवणं हे उद्दिष्ट आहे. .Ganeshotsav 2025 : 'शंकराचा बाळ आला’ – सूर, श्रद्धा आणि भावनांचा सुंदर संगम; गणेशोत्सवासाठी नवीन गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.