“आता मला ‘अचानक’ या शब्दाचीच भीती वाटतेय…”; आई-वडिलांच्या आठवणीत तेजस्विनी पंडित भावुक, म्हणाली...'एकट्यानं मोठं व्हावं लागतं'

JYOTI CHANDEKAR 70TH BIRTHDAY TEJASWINI PANDIT TRIBUTE: मराठी मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांचं गेल्यावर्षी १६ ऑगस्ट २०२५ रोजी निधन झालं. आज त्यांचा वाढदिवस. त्यानिमित्त लेक तेजस्विनी पंडित हिने आई-वडिलांसाठी खास पोस्ट शेअर केलीय. यावेळी तेजस्विनीनं तिच्या आयुष्यात आलेल्या एकाकीपणाविषयी पोस्ट शेअर केलीय. तसंच यावेळी तिने आई-बाबांच्या आठवणींना उजाळा दिला आहे. .अभिनेत्री तेजस्विनी हिने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर एक पोस्ट शेअर केलीय. या पोस्टमध्ये तिने आई-वडिलांप्रती असलेल्या भावना व्यक्त केल्यात. तिने पोस्टमध्ये म्हटलं, 'सगळ्यांना वाटत असेल एवढ काय? एक वर्ष झालं. माझे आई-वडील गेल्यापासून मनात एक पोकळी निर्माण झालीय, जी आजवर कोणी भरून काढू शकत नाही.'.'आई गेल्यापासून मी फार कमी वेळा व्यक्त झाले. मला व्यक्त होताच आलं नाही. पण आज आईचा ७० वा वाढदिवस. मला खूप मोठा सेलिब्रेट करायचा होता. पण असो... आईबाबा नेहमी म्हणायचे की, शेवटच्या श्वासापर्यंत शिकत राहा. पण दुर्दैवानं आई-वडील गेल्यावर मुलांना एकट्यानं मोठं व्हावं लागतं. ते सुद्धा शिकावंच लागतं.'.'खूप गोष्टी शिकाव्या लागतात. कधी कधी चार खोल्यांच्या घरात एकट्यानं फिरावं लागतं. थकल्यावर सुद्धा डोक्यावरून हात फिरवणारं कोणी नसतं. वाट बघणारं कोणी नसतं. हे सगळं काही समजून घ्यावं लागतं. आमचे आई-बाबा दोघेही अचानक गेले. तेव्हापासून अचानक शब्दाची भीती वाटायला लागली. परंतु ते नसल्यावर तुम्हाला खऱ्या अर्थाने मोठं व्हावं लागतं.संस्कारांचं दप्तर घेऊन पुढच्या परीक्षेसाठी शिकायला बसायचं.' असं तेजिस्विनीनं पोस्टमधून भावना व्यक्त केल्यात. .यावेळी तिने आई-वडिलांप्रती प्रेम व्यक्त करत आईला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा सुद्धा दिल्या आहेत. सध्या तिची पोस्ट व्हायरल होतोय. .अमेरिकेतील अश्विनी भावेंचं घर पाहिलंत का? बागेत पिकवतात ताज्या भाज्या, मराठी कलाकारांचीही भेट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.