आई आज १ वर्ष झालं... ज्योती चांदेकरांच्या स्मृतिदिनी तेजस्विनी पंडितची भावुक पोस्ट म्हणते, 'मला माफ कर गं..'

'ठरलं तर मग' या मालिकेतून प्रेक्षकांची मनं जिंकणाऱ्या लोकप्रिय ज्येष्ठ मराठी अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांचं गेल्या वर्षी १६ ऑगस्ट २०२५ रोजी निधन झालं. त्यांच्या अशा अचानक एक्झिटने सगळेच शॉक झाले. त्यांचं निधन हे मराठी कलाविश्वासाठी मोठा धक्का होता. त्यांनी अनेक नाटकांमध्ये मुख्य भूमिका साकारत आपल्या अभिनयाची ताकद दाखवली होती. त्यानंतर त्यांनी आपला मोर्चा मालिकांकडे वळवलेला. त्यांनी 'ठरलं तर मग' मालिकेतील पूर्णा आजीची भूमिका इतकी सुंदर साकारली की प्रेक्षक त्यांच्या प्रेमात पडले. मात्र त्यांच्या निधनाने चाहत्यांना स्वतःच्या कानावर विश्वास बसत नव्हता. आता त्यांच्या प्रथम स्मृतिदिनी अभिनेत्री तेजस्विनी पंडित हिने एक पोस्ट करत त्यांची आठवण काढली आहे. .वडिलांच्या निधनानंतर ज्योती यांनी मुलींना खूप कठीण परिस्थितीत मोठं केलेलं. त्याची जाणीव त्यांच्या दोन्ही मुलींना होती. मात्र आता आईच्या निधनानंतर तेजस्विनीच्या आयुष्यात मायेचं छत्र उरलेलं नाही. हक्काने ओरडणारं कुणी उरलेलं नाही. तिच्या आयुष्यात एक मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. आज आईच्या पहिल्या स्मृतिदिनी तेजस्विनीने एक पोस्ट शेअर करत आईची माफी मागितलीये. तिने आईचा डायरी वाचनाचा एक सुंदर आठवणीतला फोटो शेअर केला आहे. तेजस्विनीने पोस्ट करत लिहिलं, 'आई…१ वर्ष झालं! तुझ्याशिवाय आयुष्य पूर्वीसारखं राहिलेलं नाहीये…I Am Sorry, तुला थँक्यू म्हणता आलं नाही…'.त्यांच्यासोबत प्राजक्ता कुलकर्णी यांनीदेखील त्यावर प्रतिक्रिया दिलीये. त्यांनी लिहिलं, 'ज्योती ताई तुझ्यासोबत जेव्हा-जेव्हा काम केलंय, तेव्हा प्रत्येक वेळेचा अनुभव अविस्मरणीय आहे, तू उत्तम कलाकार तर होतीसच पण माणूस म्हणून सुद्धा अगदी दिलखुलास होतीस, तू जिथे असशील तिथे सुद्धा सगळ्यांची मनं जिंकून घेत असशील, तुझ्या आठवणी कायम स्मरणात राहतील … Love you..'. ‘मी सिंधुताई सपकाळ’ या सिनेमासह ज्योती यांनी ‘गुरू’, ‘ढोलकी’, ‘तिचा उंबरठा’, ‘पाऊलवाट’, ‘सलाम’, ‘सांजपर्व’ अशा अनेक चित्रपटांमध्ये महत्त्वपूर्ण साकारल्या आहेत. याशिवाय छोट्या पडद्यावरील ‘तू सौभाग्यवती हो’, ‘छत्रीवाली’ या मालिकांमध्येही त्यांनी महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या होत्या. .मकरंद अनासपुरेंच्या 'अगडबम' चित्रपटातली नाजुका आठवतेय? १६ वर्षात इतकी बदलली, आता काय करते अभिनेत्री?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.