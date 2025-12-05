तेजश्री प्रधानचा गौरव! महाराष्ट्र शासनाचा प्रतिष्ठीत सांस्कृतिक पुरस्कार जाहीर, म्हणाली...'प्रत्येक दिवस काहीतरी नवीन...'

अभिनेत्री तेजश्री प्रधान सध्या वीण दोघातली ही तुटेना या मालिकेतून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. मालिकेतील स्वानंदी प्रेक्षकांच्या मनातील एक भाग झाली आहे. तेजश्रीच्या अभिनयाचे देखील लाखो चाहते आहेत. दरम्यान तिच्या चाहत्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. अलिकडेच तेजश्रीचा 'महाराष्ट्र शासन सांस्कृतिक कार्य संचालनालय राज्य सांस्कृतिक युवा पुरस्कार 2024' ने सन्मान करण्यात आला आहे. यासंदर्भात तिने तिच्या सोशल मीडियावर पोस्ट देखील शेअर केली आहे. .तेजश्री प्रधाननं पुरस्कार स्वीकरतानाचे फोटो तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर शेअर केले आहेत. सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांच्या हस्ते त्यांना पुरस्कार देतानाचे ते फोटो आहेत. दरम्यान तेजश्रीने फोटो शेअर करत लिहलं की, 'आपल्या मार्गावर नेहमी विश्वास ठेवायचा आणि चालत राहायचं. कधी यश, कधी अपयश... न थकता.. न डगमगता.. विश्वास मनाशी ठेवला की, येणारा प्रत्येक दिवस नवं काहीतरी देत राहतो.'.तसंच पुढे तिनं लिहलं की, 'हे सगळं गोळा करत एक छान विसावा, प्रेक्षकांचं प्रेम, चुकलेल्या, बरोबर गोष्टींचा आढावा तसंच सहकलाकरांचा हितचिंतकांचा आणि निंदकांचा मग अचानक कोणीतरी येत आणि म्हणतं. आमचं लक्ष आहे तुमच्या कामाकडे. मग मन पुन्हा जोमाने, विश्वासाने कामाला लागतं.'.तसंच ती पुढे लिहिताना असंही म्हणाली की, 'यावेळी कोणीतरी फार महत्त्वाचं आहे या कलाक्षेत्रात माझ्या प्रवासासोबत. महाराष्ट्र शासन सांस्कृतिक कार्य संचालनालय राज्य सांस्कृतिक युवा पुरस्कार 2024 मला हा सन्मान केल्याने सर्वांचे खूप खूप आभार' असं तिने तिच्या पोस्टमध्ये म्हटलय. .जुई गडकरी की तेजश्री प्रधान! संपत्तीमध्ये कोण आघाडीवर? नेट वर्थच्या रेसमध्ये सायली की, स्वानंदी, कोण आहे पुढे?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.