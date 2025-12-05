Premier

तेजश्री प्रधानचा गौरव! महाराष्ट्र शासनाचा प्रतिष्ठीत सांस्कृतिक पुरस्कार जाहीर, म्हणाली...'प्रत्येक दिवस काहीतरी नवीन...'

Tejashri Pradhan Award: अभिनेत्री तेजश्री प्रधानला महाराष्ट्र शासन सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचा ‘राज्य सांस्कृतिक युवा पुरस्कार 2024’ प्रदान करण्यात आला. आशिष शेलार यांच्या हस्ते हा सन्मान स्वीकारताना तेजश्रीने सोशल मीडियावर भावूक पोस्ट शेअर केली.
Tejashri Pradhan Award

Tejashri Pradhan Award

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

अभिनेत्री तेजश्री प्रधान सध्या वीण दोघातली ही तुटेना या मालिकेतून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. मालिकेतील स्वानंदी प्रेक्षकांच्या मनातील एक भाग झाली आहे. तेजश्रीच्या अभिनयाचे देखील लाखो चाहते आहेत. दरम्यान तिच्या चाहत्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. अलिकडेच तेजश्रीचा 'महाराष्ट्र शासन सांस्कृतिक कार्य संचालनालय राज्य सांस्कृतिक युवा पुरस्कार 2024' ने सन्मान करण्यात आला आहे. यासंदर्भात तिने तिच्या सोशल मीडियावर पोस्ट देखील शेअर केली आहे.

Loading content, please wait...
marathi
award
Marathi Actress
actress
instagram
Tejashree Pradhan
instagram post

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com