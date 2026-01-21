ठरलं तर मगच्या कास्टने मिळून केलं अस्मिताच्या खऱ्या चिमुरडीचं बोरन्हाण; व्हिडिओ Viral !

Marathi Entertainment News : टीव्ही मालिकांमधील कुटूंब लोकप्रिय आहेत. त्यांमध्ये साजरे होणारे सण-समारंभ अनेकांना आवडतात. तर काही मालिकांच्या सेटवर कलाकारांमध्ये अगदीच चांगलं बॉंडीं असतं. एकमेकांचे घट्ट मित्र असल्यामुळे अनेक सणवार ते एकत्र साजरे करतात. .स्टार प्रवाहवरील टॉपची मालिका ठरलं तर मग मालिकेचा सेट असाच खास आहे. या मालिकेतील कलाकारांचं एकमेकांशी वैयक्तिक आयुष्यात असलेलं बॉण्डिंग अनेकांना आवडतं. मालिकेत सगळ्यांचे एकमेकांशी खटके उडत असले तरीही खऱ्या आयुष्यात हे एकत्र खूप धमाल मस्ती करताना दिसतात. .मालिकेत अस्मितेची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री मोनिका दबडेही लोकप्रिय आहे. सोशल मीडियावर ती व्हिडिओही शेअर करत असते. तिची लेक वृंदाही सेटवर कधीकधी हजर असते. सध्या अस्मिताचे मालिकेतील सीन जास्त असल्याने तिला तिच्या मुलीचं बोरन्हाण करण्यासाठी वेळ नव्हता तेव्हा मालिकेतील कलाकारांनी एकत्र येत वृंदाचं बोरन्हाण थाटात केलं. .वृंदाच्या बोरन्हाण कार्यक्रमात सेटवरील सगळे कलाकार आणि क्रू मेंबर सहभागी झाले. मोनिकाने लेकीला हलव्याचे दागिने घालून तयार केलं. तर आजीचं कर्तव्य अभिनेत्री प्राजक्ता दिघे यांनी पार पाडलं. तर मावशी म्हणून प्रिया आणि सायली यांनी एकत्र वृंदाला बोर आणि चुरमुऱ्यांची आंघोळ घातली. .मोनिकाने व्हिडिओमध्ये ठरलं तर मग मालिकेच्या निर्मात्या टीमचे आभार मानले. त्यांनी तिला लेकीचं बोरन्हाण करायला परवानगी दिली आणि त्यासाठी लागेल ती मदतही केली म्हणून तिने त्यांचे आभार मानले. लवकरच ती तिच्या घरी पुण्यातही मुलीच्या बोरन्हाण करणार आहे. .Bigg Boss Marathi 6 Video : ड्युटीवरून भांडणाऱ्या अनुश्रीची प्राजक्ताला शिवीगाळ ! प्रेक्षक म्हणाले "जास्त उडू नको"