ठरलं तर मग फेम अभिनेत्री गेली 17 वर्षं करतेय या आजाराचा सामना; "माझी ऐकू येण्याची क्षमता.."

Marathi Entertainment News : मराठी टेलिव्हिजनविश्वातील लोकप्रिय मालिका म्हणजे ठरलं तर मग. टीआरपीमध्ये अव्वल स्थानावर असलेल्या या मालिकेतील कलाकारही तितकेच चर्चेत असतात. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत या अभिनेत्रीने या विषयी खुलासा केला. .ही अभिनेत्री आहे श्रद्धा केतकर वर्तक. ठरलं तर मग या मालिकेत ती सुमन म्हणजेच नागराजच्या बायकोची भूमिका साकारते आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने तिच्या आजारपणाविषयी खुलासा केला. काय म्हणाली ती जाणून घेऊया. .श्रद्धाने नुकतीच आकाश भरारी या चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी ती म्हणाली की,"मी एक डाव भटाचा या नाटकात काम करत होते. त्यावेळी एके दिवशी मला खूप सर्दी झाली. त्यामुळं माझ्या कानातून शिट्टीसारखा आवाज मला ऐकू यायला लागला. आपल्या दुधाच्या कुकरची शिटी असते तिचा आवाज जेवढा मोठा असतो तसे आवाज मला कानात ऐकू येतात. मला वाटलं की सर्दी बरी झाली की हे थांबेल. पण तसं झालं नाही. आता या गोष्टीला सतरा वर्षं झाली पण अजूनही हे आवाज बरे झाले नाहीयेत."."तेव्हा मला प्रचंड त्रास झाला. आता मी त्याची सवय करून घेतली आहे. त्याला टीनेटस असं म्हणतात. त्याच्यावर काहीही उपाय नाहीये. पण त्याचा परिणाम मला ऐकू येण्याच्या क्षमतेवर झाला. वय लहान असताना ते सहन करता आला पण हळूहळू ऐकू येण्याच्या क्षमतेवर परिणाम झाला. त्यामुळे काम करताना दिग्दर्शकाच्या सूचना, किंवा संवाद मला ऐकू यायचे नाहीत. याचा परिणाम माझ्या आत्मविश्वासावर झाला. त्यामुळे मला काम करावंसं वाटेनासं झालं. उपचारांचा फार उपयोग नाही झाला. त्यामुळे सरस्वती मालिकेनंतर मी काम करणं थांबवलं. "."माझ्या नवऱ्याने मला हिअरिंग एड वापरण्याचा सल्ला दिला. थोडस आधी स्वीकारणं कठीण गेलं. पण नंतर विचार केला की लोक जसा चष्मा वापरतात तसा मी हे वापरू शकते. मग आम्ही गेलो अगदी लहान लहान हिअरिंग एड बनवून घेतलं. आजही मला तो आवाज ऐकू येतो." असं ती पुढे म्हणाली.