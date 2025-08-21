Premier
ठरलं तर मग मालिकेतील खलनायिका प्रियाने दिली गुड न्यूज! बाळाचा फोटो शेअर करत म्हणाली...'तु मला आजवर दिलेलं...'
Tharala Tar Mag Fame Priyanka Tendolkar Shares Good News with Fans:ठरलं तर मग मालिकेतील खलनायिका प्रिया हिने चाहत्यांना गुडन्युज दिलीय. सोशल मीडियावर बाळाचे फोटो पोस्ट करत प्रियांका तेंडोलकरने चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे.
Summary
1 प्रियांका तेंडोलकर हिने इन्स्टाग्रामवर बाळाचा फोटो शेअर करत मावशी झाल्याची गुडन्यूज दिली.
2 चाहत्यांनी तिच्या पोस्टवर शुभेच्छा आणि प्रेमाचा वर्षाव केला.
3 ती ठरलं तर मग मालिकेत खलनायिका प्रिया म्हणून प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली आहे.