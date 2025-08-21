Tharala Tar Mag Fame Priyanka Tendolkar Shares Good News with Fans
Tharala Tar Mag Fame Priyanka Tendolkar Shares Good News with Fansesakal
Premier

ठरलं तर मग मालिकेतील खलनायिका प्रियाने दिली गुड न्यूज! बाळाचा फोटो शेअर करत म्हणाली...'तु मला आजवर दिलेलं...'

Tharala Tar Mag Fame Priyanka Tendolkar Shares Good News with Fans:ठरलं तर मग मालिकेतील खलनायिका प्रिया हिने चाहत्यांना गुडन्युज दिलीय. सोशल मीडियावर बाळाचे फोटो पोस्ट करत प्रियांका तेंडोलकरने चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे.
Published on
Summary

1 प्रियांका तेंडोलकर हिने इन्स्टाग्रामवर बाळाचा फोटो शेअर करत मावशी झाल्याची गुडन्यूज दिली.

2 चाहत्यांनी तिच्या पोस्टवर शुभेच्छा आणि प्रेमाचा वर्षाव केला.

3 ती ठरलं तर मग मालिकेत खलनायिका प्रिया म्हणून प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली आहे.

Loading content, please wait...
viral
Marathi Actress
actress
new born baby
instagram
Marathi Serial
Entertainment news
New Baby
instagram post
Tharla Tar Mag
Marathi News Esakal
www.esakal.com