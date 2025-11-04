'ठरलं तर मग' मध्ये अखेर अस्मिताच्या नवऱ्याची एंट्री; 'हा' अभिनेता साकारतोय सुभेदारांच्या जावयाची भूमिका, चेहरा समोर

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'ठरलं तर मग' मध्ये नवनवीन ट्विस्ट येत आहेत. टीआरपी यादीवर राज्य करणारी ही मालिका काहीशी रटाळ झाली होती. ज्यामुळे टीआर्पीदेखील कमी झाला होता. मात्र आता पुन्हा एकदा मालिकेत नवीन ट्विस्ट आणला गेलाय. ज्यामुळे पुन्हा एकदा या मालिकेचा टीआरपी वाढण्याची शक्यता आहे. आता मालिकेत आलेल्या नवीन ट्विस्टनुसार कथानकात अस्मिताच्या नवऱ्याची एंट्री झालीये. मात्र त्याला पाहून सगळ्यांचं डोकं चक्रावलंय कारण सुभेदारांचा जावई हा अतिशय लबाड आणि स्त्रीलंपट माणूस आहे. .मालिकेच्या या पूर्वीच्या भागात अस्मिता आपल्या नवऱ्याशी कॉलवर बोलत असते तेव्हा तो तिला आपण अमेरिकेतून मोठी सुट्टी घेऊन भारतात येणार असल्याचं सांगतो. त्याच वेळेला तो साक्षी शिखरेसोबतही चॅट करताना दिसतो. यावरून तो अस्मिताला फसवतोय हे स्पष्ट होतं. यानंतर अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेले होते. एवढे मोठे सुभेदार असूनही त्यांनी व्याह्यांची चौकशी केली नाही का, अस्मितांचा नवरा सचिन खरंच अमेरिकेत असतो का, की तो सगळ्यांना फसवतोय, तो अमेरिकेत असतो तर तो भारतात आपल्या आईवडिलांना एक कार घेऊन देऊ शकत नाही का, अस्मिताच्या खर्चाची सगळी बिलं सुभेदार का भरतात, असे अनेक प्रश्न प्रेक्षकांनी विचारले होते. .कोण आहे हा अभिनेता?आता ४ नोव्हेंबरच्या भागात अस्मिताचा नवरा अखेर भारतात आल्याचं दाखवलं आहे. मात्र तो आधी अस्मिताला भेटायला जात नाही तर तो आधी साक्षीच्या घरी जातो. तो तिथे जेवतो आणि ते दोघेही एकमेकांसोबत फ्लर्ट करतात. मालिकेमध्ये सचिनची भूमिका अभिनेता नकुल घाणेकर साकारत आहे. त्याने अनेक हिंदी आणि मराठी मालिकांमध्ये काम केलंय. तो 'अजूनही चांदरात आहे' या मालिकेतून घराघरात पोहोचला होता. त्यानंतर त्याची 'गाथा नवनाथांची' हा कार्यक्रमदेखील गाजला होता. तो उत्कृष्ट कथ्थक डान्सर असून त्याचे स्वत:चे डान्स क्लासेसही आहेत..आता नकुल आल्यावर मालिकेत नेमका काय बदल होणार, त्यासोबतच साक्षी हे सगळं मुद्दाम करतेय का, याचा सचिन आणि अस्मिताच्या नात्यावर काय परिणाम होईल हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे. .माझ्या माघारी मुलाला कोण सांभाळेल... मराठी अभिनेत्रीने सांगितला घटस्फोटाचा काळ; म्हणाली, 'रात्रभर झोप... '.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.