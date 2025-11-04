Premier

'ठरलं तर मग' मध्ये अखेर अस्मिताच्या नवऱ्याची एंट्री; 'हा' अभिनेता साकारतोय सुभेदारांच्या जावयाची भूमिका, चेहरा समोर

NEW ACTOR IN THARLA TAR MAG REVEALED: लोकप्रिय मालिका 'ठरलं तर मग' मध्ये सुभेदारांचा जावई अखेर अमेरिकेहून परत आलाय. आता त्याचा चेहराही उघड झालाय.
छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'ठरलं तर मग' मध्ये नवनवीन ट्विस्ट येत आहेत. टीआरपी यादीवर राज्य करणारी ही मालिका काहीशी रटाळ झाली होती. ज्यामुळे टीआर्पीदेखील कमी झाला होता. मात्र आता पुन्हा एकदा मालिकेत नवीन ट्विस्ट आणला गेलाय. ज्यामुळे पुन्हा एकदा या मालिकेचा टीआरपी वाढण्याची शक्यता आहे. आता मालिकेत आलेल्या नवीन ट्विस्टनुसार कथानकात अस्मिताच्या नवऱ्याची एंट्री झालीये. मात्र त्याला पाहून सगळ्यांचं डोकं चक्रावलंय कारण सुभेदारांचा जावई हा अतिशय लबाड आणि स्त्रीलंपट माणूस आहे.

