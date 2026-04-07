बॉम्बस्फोट, सायरन… तरीही ‘ठरलं तर मग’! इस्त्रायलमधील प्रेक्षकांची मालिकेबाबत दिवानगी पाहून थक्क व्हाल, Viral Video

THARALA TAR MAG" GOES GLOBAL! स्टार प्रवाहवरील ठरलं तर मग ही मालिका घराघरात पोहचली आहे. मालिका सध्या टीआरपीमध्ये नंबर वनवर आहे. गेल्या तीन वर्षापासून ही मालिका प्रेक्षकांचं मनोरंजन करताना पहायला मिळतेय. महाराष्ट्रासोबतच या मालिकेला जगभरातून सुद्धा प्रतिसाद मिळताना पहायला मिळतोय. अशातच एका इस्त्रायलमधील चाहत्यांनी एक व्हिडिओ शेअर करत युद्धजन्य परिस्थितीत या मालिकेचा कसा आधार मिळतो? याबद्दल सांगितलं आहे. .इस्त्रायलमध्ये सध्या युद्धजन्य परिस्थिती सुरु आहे. अशातच तिथल्या एका कुटुंबाने मालिकेबद्दल प्रेम व्यक्त केलय. डॅनियल कुटुंबाने त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर व्हिडिओ शेअर करत मालिकेचं कौतूक केलय. तसंच 'इतक्या तणावाच्या वातावरणात ठरलं तर मग ही मालिका कसं मनोरंजन करते. याबद्दल त्यांनी सांगितलय. तसंच सगळं कुटुंब मिळून मालिका पाहत असल्याचं ते म्हणालेत. त्यांनी यावेळी सायली आणि अर्जुनच्या अभिनयाचंही कौतूक केलय. .जुई गडकरीने या चाहत्यांचा व्हिडिओ शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'गेले काही दिवस ठरलं तर मग ची टीम खूप मेहनत घेतेलय. ४५ मिनिटांचा रोज एपिसोड सुरु आहे काहीही झालं तर न थांबता काम सुरु आहे. अशातच आता इस्त्रायलमधील मराठी भाषिक नसलेल्या प्रेक्षकांकडून कौतूकाची थाप मिळते तेव्हा वाटतं कामाचं सार्थक झालं. वाईट परिस्थितीत अडकेल्या कुटुंबाला आपण मालिकेच्या माध्यमातून आनंद देऊ शकलो याचा खूप अभिमान आहे. देव करो आणि सगळे सुखरूप राहो.' .अशा भावना जुई गडकरीने व्यक्त करत व्हिडिओ शेअर केलाय. सध्या तिचा तो व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. अनेकांनी व्हिडिओवर कमेंट करत मालिकेचं तसंच सायली-अर्जुनचं कौतूक केलं आहे. दरम्यान मालिकेबद्दल बोलायचं झालं तर मालिकेत नवनवे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. प्रियाचा खरा चेहरा समोर आणण्यासाठी अर्जुन-सायली पुर्णपणे प्रयत्न करताना पहायला मिळताय.