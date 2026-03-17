सचिन आणि साक्षीच्या अफेअर्सचा सायलीने केला भांडाफोड, Tharla tar mag मालिकेत मोठा ट्वीस्ट, नेटकरी म्हणाले...

THARALA TAR MAG SERIAL UPDATE: ठरलं तर मालिकेत सध्या नवनवे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. अशातच आता मालिकेत सायली एका कॅफेमध्ये साक्षी शिखरे आणि अस्मिताच्या नवऱ्याला मिठीत बघते. साक्षीला पाहून सायलीला मोठा धक्का बसतो. कारण साक्षीचा तुरुंगात जीव गेला असं सगळ्यांना माहित असतं. सायलीला तिचा विश्वासघात झाल्याचं समजतं. तसंच सचिन सुद्धा अस्मिताचा विश्वासघात करत असल्याचं तिच्या लक्षात येतं. त्यामुळे ती लगेच रेकॉर्ड करण्यासाठी फोन काढते. त्या दोघांना पकडायला जाणार तोच दोघे गाडीतून पळ काढतात. .दरम्यान सायली घडलेला सगळा प्रकार अर्जुनला फोन करत सांगते. परंतु तो मीटिंगमध्ये असल्यामुळे त्याला सायली काय बोलतेय हे नक्की कळत नाही. तेव्हा सायली पोलिस स्टेशनमध्ये फोन करुन सांगते की, साक्षी शिखेरचा तरुंगात खून झाला होता पण ती बाहेर मोकळं फिरतेय. यावेळी पोलिस तिला तपास करण्याची हमी देतात. .तर दुसरीकडे पोलिस अर्जुनला फोन करत घडलेला प्रकार सांगतात. त्यावेळी सायलीला साक्षी जिवंत असल्याचं कळलं तर आपली वाट लागले या भीतीनं अर्जुन घाबरतो..घरात सगळे बसलेले असताना सायली तिथं येते. सगळे तिला काय झालं विचारतात. अस्मिता योगा क्लासला बाहेर गेल्यास सायली घरातल्या सगळ्यांना सांगते की, 'सचिनचं अजूनही बाहेर अफेअर आहे. त्याची गर्लफ्रेंड दुसरी कोणी नसून साक्षी शिखरे आहे. मी दोघांना कॅफेमध्ये मिठीमध्ये पाहिलयं. त्यांना पकडणार तेवढ्यात दोघं पळून गेले.' सायलीचं हे बोलणं ऐकून सगळ्यांना धक्का बसतो. .त्यामुळे चाहत्यांना आता नव्या भागाची उत्सुकता लागली आहे. चाहत्यांनी सोशल मीडियावर कमेंट्स करत साक्षी अर्जुनचं सत्य अस्मिताला कळलंच पाहिजे अशी इच्छा व्यक्त केलीय. .अरे वाह! 'पारु' मालिकेनंतर प्रसाद जवादेला मिळाली नवी मालिका, पूर्वा कौशिकसोबत नवी जोडी, प्रोमो Viral.