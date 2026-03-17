सचिन आणि साक्षीच्या अफेअर्सचा सायलीने केला भांडाफोड, Tharla tar mag मालिकेत मोठा ट्वीस्ट, नेटकरी म्हणाले...

SAYALI EXPOSES SACHIN-SAKSHI AFFAIR: Tharala Tar Mag मालिकेत सध्या प्रचंड नाट्यमय वळण पाहायला मिळत आहे. सायलीला कॅफेमध्ये सचिन आणि साक्षी एकत्र दिसल्याने मोठा धक्का बसतो. साक्षीचा मृत्यू झाल्याचं सगळ्यांना वाटत असताना ती जिवंत असल्याचं सत्य समोर येतं.
Apurva Kulkarni
Updated on

THARALA TAR MAG SERIAL UPDATE: ठरलं तर मालिकेत सध्या नवनवे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. अशातच आता मालिकेत सायली एका कॅफेमध्ये साक्षी शिखरे आणि अस्मिताच्या नवऱ्याला मिठीत बघते. साक्षीला पाहून सायलीला मोठा धक्का बसतो. कारण साक्षीचा तुरुंगात जीव गेला असं सगळ्यांना माहित असतं. सायलीला तिचा विश्वासघात झाल्याचं समजतं. तसंच सचिन सुद्धा अस्मिताचा विश्वासघात करत असल्याचं तिच्या लक्षात येतं. त्यामुळे ती लगेच रेकॉर्ड करण्यासाठी फोन काढते. त्या दोघांना पकडायला जाणार तोच दोघे गाडीतून पळ काढतात.

Related Stories

No stories found.