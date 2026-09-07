'ठरलं तर मग' मालिकेतील दोन अभिनेत्यांचा मुंबई लोकलने प्रवास; आला असा अनुभव, म्हणाले- एका स्टेशनवर पोलीस...

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'ठरलं तर मग' मधील सगळेच कलाकार प्रेक्षकांचे आवडते आहेत. या मालिकेतील सायली आणि अर्जुनसोबतच इतर कलाकारही प्रचंड लोकप्रिय आहेत. असेच मालिकेतील २ कलाकार नुकतेच मुंबई लोकलने प्रवासाला निघाले होते. विशेष म्हणजे त्या दिवशी लोकलमध्ये दहीहंडी साजरी करण्यात येत होती. सुंदर असं भजन गात होते आणि हे दोन्ही कलाकार त्यात मिसळले. हे कलाकार म्हणजे मालिकेतील चैतन्य म्हणजेच चैतन्य सरदेशपांडे आणि अश्विन म्हणजे प्रतीक सुरेश. आता एक पोस्ट करत चैतन्यने त्यांना आलेला सुंदर अनुभव सांगितलाय. .लोकल ही मुंबईच्या माणसाची जिव्हाळ्याची गोष्ट. इथे रक्षाबंधन, दसरा, दिवाळी असे अनेक सण उत्साहात साजरे केले जातात. त्यातच लोकलमधल्या दहीहंडीचा अनुभव या कलाकारांनी घेतला. चैतन्यने पोस्टमध्ये लिहिलं, 'आपण सण साजरे करतो…यापेक्षाही आपण आपले सण कसे साजरे करतो हे महत्त्वाचं आहे. आज मला याचा सुंदर अनुभव आला. मला या प्रवासात भेटलेले सगळेच लोक खूप छान होते. आम्ही दोघं कोण आहोत, कोणती भाषा बोलतो, कोणत्या समाजाचे किंवा धर्माचे आहोत याबद्दल त्यांनी काही विचारलं नाही आणि मुळात त्यांना याची पर्वाच नव्हती. या सगळ्यांनी अगदी सहजतेने आम्हा दोघांनाही त्यांच्यात समावून घेतलं. कोणतेही प्रश्न विचारले नाहीत…अगदी आमची नावंही विचारली नाहीत. हळुहळू आमचा संपूर्ण डबाच दहीहंडी उत्सवाचा एक भाग झाला. सगळे या उत्सवात सहभागी झाले, गाण्यांची मैफल रंगली. काही क्षणांसाठी, अनोळखी लोक अनोळखी वाटलेच नाहीत.'.चैतन्य पुढे लिहितो, “मग, एका स्थानकावर आमचं गाणी गाणं अचानक थांबलं…मी त्या काकांना विचारलं, “आपण अचानक का थांबलो?” ते म्हणाले, “आपला डबा प्लॅटफॉर्मवरील पोलीस चौकीच्या अगदी समोर थांबला आहे.” मी विचारलं, “आपण काही बेकायदेशीर कृत्य करत नाही आहोत ना? आपण खूप मोठा आवाजही करत नाहीये, कोणाला त्रासही देत नाही आहोत, डब्याचे दरवाजे अडवत नाही आहोत आणि कसलेही स्टंट्सही करत नाही आहोत.” यावर ते काका हसले आणि म्हणाले, “नाही, आपण कायद्याच्या विरोधात काहीही करत नाही आहोत. पण हे पोलीस अधिकारी त्यांचे कर्तव्य बजावत आहेत….आणि आपण त्यांचा आदर केला पाहिजे.”.त्याने पुढे लिहिलं, “काकांचं ते वाक्य माझ्या मनात रुतून बसलंय. कारण मला हेच अपेक्षित आहे…असा भारत जिथे आपण दुसऱ्याला कोणताही त्रास न देता आपली संस्कृती साजरी करतो. जिथे लोक कुठून आले आहेत हे न विचारता आपण त्यांना सामावून घेतो. जिथे भाषा, धर्म यामुळे कोणताही अडथळा निर्माण होत नाही. जिथे उत्सवासह जबाबदारीची जाणीव असते. जिथे परंपरेसह माणुसकी असते. जिथे स्वातंत्र्यासह इतरांचा विचार करण्याची वृत्ती असते. कदाचित ट्रेनमध्ये गाणी गाणं ही संस्कृती नसेल. पण ज्या पद्धतीने त्या लोकांनी तो आनंद साजरा केला, ती नक्कीच संस्कृती होती. मला असाच भारत पाहायचा आहे. आणि अशाच भारताचा मला अभिमान वाटतो.” चैतन्यचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय. .दहीहंडीच्या मंचावर सेलिब्रिटींची चांदी! काही मिनिटांच्या हजेरीसाठी किती पैसे घेतात कलाकार? अनेकांचा वर्षाचा पगारही पडेल कमी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.