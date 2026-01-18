चैतन्य आणि प्रियाची ऑफस्क्रीन धमाल! दुनियादारी’ सीनचं भन्नाट रिक्रिएशन, बॅकग्राऊंड गाण्याला सायली-अश्विनची साथ

Viral Video from Tharla Tar Mag Set: 'ठरलं तर मग' मालिका गेल्या तीन वर्षापासून प्रेक्षकांच्या मनात घर करुन आहे. टीआरपीमध्ये देखील ही मालिका नंबर वनवर आहे. या मालिकेतील कलाकार प्रेक्षकांच्या घरातील एक भाग झाले आहेत. तसंच मालिकांतील कलाकारांचं एकमेकांसोबतच ऑफस्क्रीन बॉण्डिंग पण तितकच छान आहे. अशातच आता सेटवरचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय..या व्हिडिओमध्ये चैतन्य आणि प्रिया यांनी दोघांनी मिळून दुनियादारी सिनेमातील प्रसिद्ध सीनचं रिक्रिएशन केलय. तसंच त्यांनी स्क्रिप्ट आणि शिफ्ट यांच्या कॉम्बिनेशन करुन सई ताम्हणकर आणि स्वप्नील जोशी यांच्या गाजलेल्या सीनचा हुबेहूब सीन केलाय. या सीनमध्ये त्यांनी फक्त स्वत:चे शब्द अॅड केलेत. ते ही शुटिंग शिफ्ट संदर्भातील..त्यांच्या व्हिडिओला बॅकग्राऊंडला वाजणारं गाणं हे जुई गडकरी म्हणजेच मालिकेतील सायली आणि अभिनेता प्रतिक सुरेश म्हणजेच प्रियाचा नवरा अश्विन यानी गायलं आहे. सध्या सोशल मीडियावर त्यांच्या सेटवरील धमालीचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .चैतन्यनं त्याच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर हा व्हिडिओ शेअर केलाय. व्हिडिओ शेअर करताच अनेक चाहत्यांसह कलकरांनी कमेंट्स करत त्यांच्या व्हिडिओचं कौतूक केलय. 'हे फक्त तुम्हा लोकांनाच जमू शकतं', 'मजा आली तुम्हा सगळ्यांना खूप प्रेम' अशा कमेंट्स येताना पहायला मिळताय. .सध्या ठरलं तर मग मालिकेत नवनवे ट्वीस्ट आलेलं पहायला मिळतय. महिपत पोलिसांच्या ताब्यात असून तो अर्जुनला अपघाताचं सत्य सांगम्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सध्या प्रेक्षकांना मालिकेच्या नव्या भागाची उत्सुकता लागली आहे. .Sonu Sood’s Fitness: 52 व्या वर्षीदेखील सोनू सूद दिसतो तिशीतला! हिरोच्या भूमिकेसाठी ही परफेक्ट, काय आहे त्याचा फिटनेस मंत्रा?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.