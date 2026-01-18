Premier

चैतन्य आणि प्रियाची ऑफस्क्रीन धमाल! दुनियादारी’ सीनचं भन्नाट रिक्रिएशन, बॅकग्राऊंड गाण्याला सायली-अश्विनची साथ

THARLA TAR MAG: CHAITANYA AND PRIYA’S SET VIDEO: सध्या ठरलं तर मग मालिकेच्या सेटवरील एक मजेशीर व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये चैतन्य आणि प्रिया यांनी ‘दुनियादारी’ चित्रपटातील गाजलेला सीन रिक्रिएट केलय
Apurva Kulkarni
Viral Video from Tharla Tar Mag Set: 'ठरलं तर मग' मालिका गेल्या तीन वर्षापासून प्रेक्षकांच्या मनात घर करुन आहे. टीआरपीमध्ये देखील ही मालिका नंबर वनवर आहे. या मालिकेतील कलाकार प्रेक्षकांच्या घरातील एक भाग झाले आहेत. तसंच मालिकांतील कलाकारांचं एकमेकांसोबतच ऑफस्क्रीन बॉण्डिंग पण तितकच छान आहे. अशातच आता सेटवरचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.

