'ठरलं तर मग' मालिकेतून दोन कलाकरांची एक्झिट! साक्षी सुद्धा मालिका सोडणार? तर नागराजच्या मुलाची भूमिकेत दिसणार 'हा' अभिनेता

NEW ACTRESS TO PLAY SAKSHI SHIKHARE: 'ठरलं तर मग' मालिकेत मोठा ट्विस्ट आलेलं पहायला मिळतय. गेल्या साडेतीन वर्षांपासून ही मालिका प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवत आहेत. या मालिकेत अनेक नवीन कलाकार आले तर अनेक जुन्या कलकारांनी मालिकेतून निरोप घेतला. दरम्यान अशातच आता मालिकेतील साक्षी शिखरे ही भूमिका साकारणारी अभिनेत्री केतकी पालव लवकरच मालिकेतून एक्झिट घेणार आहे. त्यामुळे आता साक्षीच्या जागी कोण पहायला मिळणार? याकडे प्रेक्षकांचं लक्ष लागलं आहे. .सुरुवातीला साक्षीची भूमिका मीरा जगन्नाथ साकारत होती, त्यानंतर केतकीनं ही भूमिका साकारली. गेल्या अनेक वर्षांपासून केतकीचं पात्र प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहे. लवकरच आता या जागी नव्या अभिनेत्रीची वर्णी लागणार आहे. सध्या ती नाटकाच्या प्रयोगांमध्ये व्यस्त असल्यामुळे तिने मालिका सोडण्याचा निर्णय घेतलाय..याच बरोबर मालिकेतून एका अभिनेत्यानं एक्झिट घेतलीय. नागराज किल्लेदार याचा मुलगा राकेश किल्लेदार याची भूमिका अपूर्व रांजणकर साकारत होता. दरम्यान आता अपूर्व मालिकेतून एक्झिट घेणार आहे. त्याच्या जागी आता सुप्रीत कदम राकेशच पात्र साकारणार आहे. त्याने 'सावळ्याची जणू सावली' 'नकळत सारे घडले' या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं होतं. .दरम्यान सुप्रीत कदमने राकेशची भूमिका साकारणार असल्याचं स्पष्ट केलय. त्याने त्याच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर एक पोस्ट शेअर केलीय. त्यामुळे आता चाहत्यांना आता मालिकेबाबत अधिक उत्सुकता लागली आहे. तसंच साक्षी शिखरे हे पात्र कोण साकारणार हे ही पाहणं महत्त्वाचं आहे. .श्रद्धा कपूरचा 'ईठा' सिनेमातील फर्स्ट लूक लीक! ९ महिन्यांच्या गरोदरपणातील विठाबाईंचा संघर्ष पाहून चाहते थक्क.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.