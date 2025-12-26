जावई असलास तरी चुकीला माफी नाही! अर्जुन बहिणीची फसवणूक करणाऱ्या सचिनच्या कानाखाली जाळ काढणार, नेटकरी म्हणतात

'ठरलं तर मग' ही मालिका प्रेक्षकांची प्रचंड आवडती आहे. गेले कित्येक वर्ष ही मालिका प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करतेय. त्यात मालिकेत अनेक ट्विस्ट येत आहेत ज्यामुळे प्रेक्षकांची मालिका पाहण्याची उत्सुकता टिकून आहे. आता मालिकेत पुढे अनपेक्षित ट्विस्ट येणार आहे. 'ठरलं तर मग'मध्ये सध्या सचिन आपल्या बहिणीला फसवत असल्याचं सत्य अर्जुनसमोर आलंय. त्यामुळे तो चांगलाच संतापलाय. आजच्या भागात अर्जुन सचिनचा पाठलाग करताना दिसणार आहे. तो सचिनचा पाठलाग करून त्याला ओढतच हॉटेलबाहेर घेऊन येणार आहे. स्वतःच्या गाडीत बसवून तो थेट त्याला स्वतःच्या ऑफिसमध्ये नेणार आहे. .अर्जुनच्या ऑफिसमध्ये गेल्यावर सचिन अगदी त्याला काहीही ठाऊक नसल्याचं नाटक करणार आहे. अर्जुन, सचिनवर चिडलेला असतो. सचिन, अर्जुनला काय झालंय असं विचारतो. त्यावर अर्जुन म्हणतो, तुला खरंच नाही माहित की, नेहमी अस्मि ताईसमोर ऍक्टिंग करतोस, तसं करतोय. त्यावर सचिन म्हणतो की, ती माझी कलीग आहे. कलीगला ग्रीट करण्याची हीच पद्धत आहे, मी फक्त तिच्या गालावर... असं म्हणताच अर्जुनच्या रागाचा कडेलोट होतो आणि अर्जुन, सचिनच्या कानशिलात लगावतो आणि म्हणतो, 'हे बोलतानासुद्धा तुला लाज वाटली. एक लक्षात ठेव, तू अख्ख्या जगाशी खोटं बोलू शकतोस, पण अर्जुन सुभेदारशी नाही. आता जे विचारतोय त्याचं नीट उत्तर दे मला. ती मुलगी कोण होती? तुझं अफेअर सुरू आहे.'.यावर सचिन म्हणतो, 'अफेअर असं नाही, पण आम्ही भेटतो. आम्ही ऑनलाईन भेटलो. मग मी इंडियात आल्यावर नेहमी भेटायला लागलो. माझं अस्मिवर खूप प्रेम आहे.' असं म्हंटल्यावर अर्जुन त्याला म्हणतो, 'अस्मि आता प्रेग्नन्ट नसती तर फरफटत तिच्याकडे घेऊन गेलो असतो.' मात्र अस्मिता प्रेग्नन्ट आहे. तिला काही सांगू नकोस अशी विनंती सचिन करतो. मात्र अर्जुन त्याला सक्त ताकीद देतो. दुसरीकडे सुमन काकीचं बदललेलं रूपही आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. दारू पिऊन घर आलेला नागराज सुमन काकीला कॉफी बनवायला सांगतो. त्यावर एवढं काम झालं की, चहा बनवायला जाते असं ती म्हणते. मात्र नागराज तिच्यावर हात उचलतो. हे पाहून सुमन नागराजला चांगलाच इंगा दाखवते. मी तुमची बायको आहे. मला मारायचा विचारही करायचा नाही असं ती म्हणते. .तर दुसरीकडे नवऱ्याचं बदललेलं वागणं सायलीच्या लक्षात येतं. ती त्याला विचारते देखील. मात्र अर्जुन तिच्याकडे अस्मिताची चौकशी करतो. दुसऱ्यादिवशी सकाळी नाश्ता करतानाही अर्जुनचं लक्ष नसतं. अर्जुन, पुन्हा अस्मिताची चौकशी करतो. तेवढ्यात अस्मिता येते. अर्जुन म्हणतो, 'माझ्या बायकोला सोडून मी दुसऱ्या कोणत्याही मुलीकडे बघत नाही. फक्त तीच नाही माझं संपूर्ण कुटुंबही. जर कोणी त्यांना दुखावण्याचा प्रयत्न केला, तर मी त्याचा जीव घेईन.' आता मालिकेत पुढे काय होणार हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे. .तुला पाहते रे! गायत्री दातारने दाखवला होणाऱ्या नवऱ्याचा चेहरा; काय करतो अभिनेत्रीचा मिस्टर परफेक्ट? अर्ध जग फिरलाय अन् \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.