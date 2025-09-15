Premier

अरे यार! अर्जुनची सगळी मेहनत वाया; प्रिया निर्दोष सुटली, पण कशी? नेटकरी म्हणाले- प्रेक्षकांना शेंड्या लावून...

THARLA TAR MAG UPCOMING EPISODE UPDATE: छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'ठरलं तर मग' मध्ये नवीन ट्विस्ट आला आहे. प्रियाची कोर्टाने निर्दोष मुक्तता केली आहे.
tharla tar mag update

tharla tar mag update

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

'ठरलं तर मग' मालिकेत सध्या भलताच ट्रॅक सुरू आहे. मुख्य मुद्दा बाजूला राहून वेगळ्याच दिशेला कथा वळवण्यात आलीये. गेली २ वर्ष ही मालिका टीआरपी यादीत पहिल्या क्रमांकावर आहे. असं असताना आता मालिकेत पुढची कथा दाखवण्याऐवजी उगीच पाणी टाकून वाढवण्याचं काम सुरू आहे असं प्रेक्षकांचं म्हणणं आहे. एकीकडे सायली अर्जुनच्या मागे फिरताना दिसतेय. तर दुसरीकडे प्रिया कोर्टातून निर्दोष सुटली आहे. त्यामुळे आता प्रिया घरी परत येणार आहे.

Loading content, please wait...
Marathi Serial
Entertainment news
star pravah
marathi entertainment
Tharla Tar Mag

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com