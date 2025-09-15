अरे यार! अर्जुनची सगळी मेहनत वाया; प्रिया निर्दोष सुटली, पण कशी? नेटकरी म्हणाले- प्रेक्षकांना शेंड्या लावून...

'ठरलं तर मग' मालिकेत सध्या भलताच ट्रॅक सुरू आहे. मुख्य मुद्दा बाजूला राहून वेगळ्याच दिशेला कथा वळवण्यात आलीये. गेली २ वर्ष ही मालिका टीआरपी यादीत पहिल्या क्रमांकावर आहे. असं असताना आता मालिकेत पुढची कथा दाखवण्याऐवजी उगीच पाणी टाकून वाढवण्याचं काम सुरू आहे असं प्रेक्षकांचं म्हणणं आहे. एकीकडे सायली अर्जुनच्या मागे फिरताना दिसतेय. तर दुसरीकडे प्रिया कोर्टातून निर्दोष सुटली आहे. त्यामुळे आता प्रिया घरी परत येणार आहे. .मालिकेत नेमकं काय सुरू आहे?मालिकेत आजच्या एपिसोडमध्ये, अर्जुन घरी आल्यावर सायलीला शोधत असतो, पण घरातील मंडळी तिला कुठेच पाहिलं नसल्याचं नाटक करतात. अर्जुन सगळ्यांना तिच्याबद्दल विचारतो. तो हॉस्पिटलमध्येही फोन करतो, पण कुसुमताई सांगतात की ती तिथे आलेली नाही. अर्जुनला काहीच सुचत नाही. तेव्हा अस्मिता त्याला त्याच्या कामात व्यग्र असल्याबद्दल टोमणा मारते. घरातील इतर सदस्यही त्याच्या निष्काळजीपणाबद्दल त्याला बोल लावतात. .अर्जुन तिला शोधण्यासाठी बाहेर जाणार, तेवढ्यात सायली त्याच्या समोर येते. तिचं नवीन रूप पाहून तो थक्क होतो. अर्जुन तिला सांगतो की ती खूप सुंदर दिसत आहे आणि कामामुळे तिचा फोन उचलू शकला नाही म्हणून तो तिची माफी मागतो. अस्मिता त्याला सांगते की तिनेच सायलीला नवीन लूक करण्याचा सल्ला दिला होता. अर्जुनला लगेच सगळी गोष्ट कळते आणि तो सर्वांची माफी मागतो. त्याचे आई-वडील त्याला ओरडतात, पण विमल अर्जुनची बाजू घेत बोलते की, कदाचित सायलीचा नवीन लूक तुमच्या लक्षात आला नसेल..प्रियाचीही सुटका झाली कोर्टात महिपत आणि प्रियाच्या वकिलांमध्ये जोरदार युक्तिवाद चालू असतो. प्रियाचा वकील सांगतो की प्रियाला महिपतपासून धोका होता. प्रिया म्हणते की ती आता पोलिसांच्या संरक्षणात आहे, तरीही महिपतने काल रात्री तिच्यावर हल्ला केला. ती तिच्या हातावरचे ओरखडे दाखवते, जे तिने स्वतःच केले आहेत. त्यानंतर प्रियाचे वकील सीसीटीव्ही फुटेज सादर करतात, ज्यात प्रियावर हल्ला होताना दिसतो. प्रिया म्हणते की हल्ला करणारा महिपतच होता..पण महिपत आधीच याची तयारी करून आलेला असतो. तो त्याच्या एका मित्राला कोर्टात आणतो. त्याचा मित्र साक्ष देतो की महिपत काल रात्री त्याच्या घरी होता. यामुळे कोर्टात प्रिया खोटारडी ठरते. मात्र तिच्या जीवाला असणारा धोका लक्षात घेता कोर्टाने तिची शिक्षा माफ केली. यापुढे तिला तुरुंगवासाची शिक्षा होणार नाही पण एक लाख रुपये दंड भरावा लागेल. आपली लेक तुरुंगातच राहिली आणि प्रिया मात्र सुटली हे ऐकून महिपत चिडतो. .नेटकरी काय म्हणाले?एका नेटकऱ्याने लिहिलं, 'खऱ्या आयुष्यात असं कोर्ट सोडतं का कुणाला? ते पण खुनाच्या आरोपात असलेल्या गुन्हेगाराला?' दुसऱ्या नेटकऱ्याने लिहिलं, 'प्रिया आल्याशिवाय स्टोरी पुढे सरकणार नाहीच. त्यामुळे तिला काहीही करून सोडवणं भाग होतं.' आणखी एकाने लिहिलं, 'प्रेक्षकांना शेंड्या लावायचं काम सुरू आहे. काहीही दाखवतात.' आणखी एकाने लिहिलं, 'त्या सायलीला जरा आवरा, नवऱ्याला जरा काम करू दे. जरा घराबाहेर गेला तर लगेच हिचे नखरे सुरू झाले. सारखी त्याच्या मागे मागे फिरत असते.' .वेगळं राहण्यासाठी लग्न केलंय का? प्रसाद जवादे वैतागला; पत्नी अमृता देशमुख समजूत काढत म्हणाली- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.