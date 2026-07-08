Premier

जुई गडकरीने सुरू केलं नवं काम; अभिनयासोबत आता 'या' नव्या प्रवासालाही केली सुरुवात

THARLA TAR MAG FAME JUI GADKARI LAUNCHES HER YOUTUBE CHANNEL: 'ठरलं तर मग' फेम अभिनेत्री जुई गडकरीने वाढदिवसानिमित्त चाहत्यांना खास सरप्राईज दिलं आहे. तिने स्वतःचं युट्यूब चॅनल सुरू करत पहिला सोलो ट्रॅव्हल व्लॉग शेअर केलाय.
THARLA TAR MAG FAME JUI GADKARI

THARLA TAR MAG FAME JUI GADKARI

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

JUI GADKARI SHARES HER FIRST SOLO TRIP VLOG ON YOUTUBE: अभिनेत्री जुई गडकरी हिने तिच्या अभिनयाच्या जोरावर स्वत:ची ओळख निर्माण केली आहे. दरम्यान जुई गडकरीनं तिच्या वाढदिवसादिवशी चाहत्यांना एक सप्राईज दिलं आहे. तिनं तिच्या रील आणि रिअल अशा दोन्ही आयुष्याशी जोडलेल्या दोन मोठ्या आनंदाच्या बातम्या चाहत्यांसोबत शेअर केल्या आहेत.

Loading content, please wait...
jui gadkari
Entertainment news
star pravah
YouTube
YouTube video
Tharla Tar Mag
Jui Gadkari career update