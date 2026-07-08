जुई गडकरीने सुरू केलं नवं काम; अभिनयासोबत आता 'या' नव्या प्रवासालाही केली सुरुवात

JUI GADKARI SHARES HER FIRST SOLO TRIP VLOG ON YOUTUBE: अभिनेत्री जुई गडकरी हिने तिच्या अभिनयाच्या जोरावर स्वत:ची ओळख निर्माण केली आहे. दरम्यान जुई गडकरीनं तिच्या वाढदिवसादिवशी चाहत्यांना एक सप्राईज दिलं आहे. तिनं तिच्या रील आणि रिअल अशा दोन्ही आयुष्याशी जोडलेल्या दोन मोठ्या आनंदाच्या बातम्या चाहत्यांसोबत शेअर केल्या आहेत. .जुई गडकरीनं तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर एक व्हिडिओ शेअर केला. या व्हिडिओमधून तिने तिच्या नव्या युट्यूब चॅनलबद्दल सांगितलंय. यावेळी तिनं तिचा पहिला व्लॉग सुद्धा शेअर केलाय. या व्लॉगमध्ये ती सोलो ट्रीपवर गेलेलं पहायला मिळतय. दरम्यान जुईची ही नवीन सुरुवात पाहून चाहत्यांनी तिचं कौतूक केलय. तसंच तिचे नवे व्हिडिओ पाहण्यासाठी ते उत्सुक आहेत. .जुईनं शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये ती 'श्री खाटू श्याम जी' यांच्या दर्शनाला गेली होती. तिने व्हिडिओमध्ये तिच्या घरापासून ते दर्शनापर्यंतचा संपूर्ण प्रवास दाखवला आहे. तसंच तिने यावेळी तिने तिच्या आवडी सुद्धा चाहत्यांसोबत शेअर केल्या आहेत. .तर दुसरीकडे जुई गडकरी म्हणजे ठरलं तर मग मालिकेतील सायलीला एक सप्राईज मिळणार आहे. सायली हिच तन्वी असल्याचं सत्य सगळ्यांसमोर आल्यानंतर महासेलिब्रेशन होणार आहे. मालिका सुरु झाल्यापासून चाहते ज्या क्षणाची वाट पाहत होते तो क्षण त्यांना आज अनुभवायला मिळणार आहे. खास गोष्ट म्हणजे जुईच्या वाढदिवसादिवशी म्हणजेच आज विशेष भाग प्रसारित केला जाणार आहे. .'बाई वाड्यावर या असं बाबांनी म्हटलंच नाहीय' वडील निळू फुलेंबद्दल बोलताना गार्गी फुले म्हणाल्या... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.