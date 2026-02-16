'ती व्यक्ती आपल्यासोबत असली की...' जुई गडकरीच्या लाईफ पार्टनरबद्दल काय अपेक्षा? म्हणाली...'माझ्यासाठी खरं प्रेम हे...'

Jui Gadkari On Love: स्टार प्रवाह वाहिनीवरील सगळ्यात लोकप्रिय मालिका 'ठरलं तर मग'मधील सायली म्हणेजच जुई गडकरी ही घराघरात पोहचली आहे. सध्या तिची Tharla tar mag ही मालिका टीआरपीमध्ये नंबर वनवर आहे. दरम्यान अशातच आता मालिकेत सायली-अर्जुनचा व्हॅलेंटाईन वीक दाखवण्यात येत आहे. दोघेही एकमेकांप्रती सप्राईज देऊन प्रेम व्यक्त करताना पहायला मिळताय. दरम्यान अशातच जुईनं तिची 'प्रेमाची' व्याख्या सांगितली आहे. सध्या तिच्या वक्तव्याची सोशल मीडियावर चर्चा सुरुये. .प्रेम म्हणजे काय?नुकतीच जुई गडकरीने मराठी वाहिनीला मुलाखत दिली. मुलाखतीत जुईला विचारण्यात आलं की, 'प्रेमाला जर एका शब्दात सांगायचं झालं तर तु काय सांगशील?' त्यावर जुईनं उत्तर देत म्हटलं की, 'माझ्यासाठी प्रेम म्हणजे आपला safe place आहे. जगात कुठेही काहीही होऊद्या, ती एक व्यक्ती आपल्यासोबत असली की, सगळं जग सुरक्षित वाटतं, आणि हेच माझ्यासाठी खरं प्रेम आहे.'.व्हॅलेंटाईन डे साजरा करता का?यावर बोलताना जुई म्हणाली की, 'प्रत्येक दिवस हा प्रेमासाठी असतो. प्रेमासाठी कोणता विशेष दिवस साजरा करण्याची गरज लागत नाही. मला वाटतं, जर योग्य व्यक्ती आपल्या आयुष्यात आली की, प्रत्येक दिवस हा व्हॅलेंटाईन डे सारखा असतो.'.दरम्यान जुई गडकरी बद्दल बोलायचं झालं तर तिने 2009 मध्ये श्रीमंत पेशवा बाजीरव मस्तानी या शोमधून पदार्पण केलं. माझिया प्रियाला प्रीत कळेना, तुजविण सख्या रे मालिकांमध्ये ती पहायला मिळाली. आता ती ठरलं तर मग या मालिकेतून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत असते. .बिग बॉस आता राखीची वाट लावणार! कन्फेशन रुममध्ये बोलावून हाताला खेचत बाहेर काढलं? घरात नक्की काय घडलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.