अर्जुन नाहीतर 'हा' आहे सायलीचा क्रश, जुई गडकरीचा पहिला क्रश कोण माहिती?

Jui Gadkari First Crush & First Salary : अभिनेत्री जुई गडकरी ही 'ठरलं तर मग' मालिकेमुळे घराघरात पोहचली आहे. तिची मालिका सध्या टीआरपीमध्ये नंबर वनवर आहे. मालिकेतील सायली अर्जुन सध्या प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहेत. या मालिकेत जुई ही सायली हे पात्र साकारते. मालिकेत सध्या वेगवेगळे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. .जुईची पहिली कमाई किती?दरम्यान जुई गडकरी हिची पहिली कमाई किती होती माहिती आहे का? जुई गडकरी ही नेहमीच सोशल मीडियावर सक्रीय असते. ती नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात असते. अशाच एका 'आस्क मी' सेशन दरम्यान तिला पहिली कमाई किती होती? असा प्रश्न विचारण्यात आला. यावेळी तिने ८०० रुपये असं उत्तर दिले. ती म्हणाली दुसरीमध्ये असताना एका शोमध्ये गाणं गायले होते. तेव्हा ५०० रुपये पेमेंट आणि ३०० रुपये बक्षीस मिळालं होतं. .जुई गडकरीचा पहिला क्रश कोणता?जुई गडकरी ही प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. एकदा चाहत्यांना तिला तुझा पहिला क्रश कोणता? असा प्रश्न विचारला होता. त्यावर जुईनं 'Guy rodrigues' आमचे म्युझिक सर असं नाव घेतलं. त्यामुळे तिचे पहिले क्रश हे Guy rodrigues होते. .कोणकोणत्या मालिकेत केलं काम?दरम्यान जुई गडकरीबद्दल बोलायचं झालं तर तिने अनेक मालिकामध्ये काम केलय. 'पुढचं पाऊल' या मालिकेत तिने कल्याण सरदेशमुख ही भूमिका साकारली होती. तसंच जुई बिग बॉस मराठीच्या पहिल्या सीझनमध्ये देखील होती. त्यानंतर ती माझिया प्रियाला प्रीत कळेना, सरस्वती, वर्तुळ या मालिकेत पहायला मिळाली. .BBM6: कर्माची फळं भोगावीच लागणार! घरातल्या 'या' स्पर्धकाला मिळालीत सगळ्यात कमी मतं; काय आहेत वोटिंग ट्रेंड?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.