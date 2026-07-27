ठरलं तर मग मालिकेतील 'सायली' झाली शेफ! जुई गडकरीने दाखवली घरच्या घरी बनणारी चविष्ट भरली वांगी

JUI GADKARI NO ONION NO GARLIC BHARLI VANGI: मराठी मालिकांमधील लोकप्रिय अभिनेत्री जुई गडकरी हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिने अभिनयाच्या जोरावर स्वत:ची वेगळी ओळख निर्माण केलीय. सध्या ती ठरलं तर मग मालिकेतून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करतेय. या मालिकेतील सायलीची भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. दरम्यान अशातच आता मालिकेत मोठा ट्वीस्ट आलेलं पहायला मिळतेय. सायलीला आश्रमातील गैरव्यवहार प्रकरणी अटक करण्यात आलीय. .दरम्यान अशातच सायली म्हणजेच जुई गडकरी ही सोशल मीडियावर नेहमीच सक्रीय असते. नेहमीच ती तिचे अपडेट चाहत्यांना देत असते. अशातच आता तिने स्वत:चं युट्यूब चॅनल सुरु केलं असून त्यात ती दैनंदिन व्लॉग शेअर करत असते. दरम्यान अशातच तिने चाहत्यांसोबत एक रेसिपी शेअर केलीय. .अभिनयाबरोबरच ती साध्या आणि घरगुती झटपट बनणाऱ्या रेसिपी बनवण्यासाठीही ओळखळी जाते. अशातच जुईनं तिच्या व्लॉगमधून एक रेसिपी शेअर केलीय. यावेळी तिने नो ऑनियन, नो गार्लिक भरली वांगीची कृती चाहत्यांसोबत शेअर केलीय. कमी वेळात तयार होणारी चविष्ट पौष्टिक रेसिपी जुईनं सांगितली आहे. .व्हिडिओमध्ये जई म्हणते की, 'आज पहिल्यांदा मी माझ्या युट्यूब चॅनलवर तुम्हाला एक रेसिपी करून दाखवणार आहे. भरली वांगी मला खूप आवडतात. तसंच ही रेसिपी झटपट तयार होते. सगळ्याच्या घाईगडबडीत पटकन होणारी ही रेसिपी सगळ्यांना नक्की आवडले. तसंच ही भाजी करताना कांदा आणि लसूण काहीच वापरलेलं नाही.' असं तिने म्हटलय. .'माईक नव्हता, कोणते डायलॉग नव्हते तरीही...' तेजश्री प्रधानने सांगितला 'वीण दोघांतली..'च्या शुटिंगचा किस्सा, म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.