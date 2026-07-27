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ठरलं तर मग मालिकेतील 'सायली' झाली शेफ! जुई गडकरीने दाखवली घरच्या घरी बनणारी चविष्ट भरली वांगी

THARLA TAR MAG FAME JUI GADKARI RECIPE: ठरलं तर मग' मालिकेतील सायली अर्थात अभिनेत्री जुई गडकरी अभिनयासोबतच तिच्या कुकिंग व्हिडिओंमुळेही चर्चेत आहे.
JUI GADKARI RECIPE

JUI GADKARI RECIPE

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

JUI GADKARI NO ONION NO GARLIC BHARLI VANGI: मराठी मालिकांमधील लोकप्रिय अभिनेत्री जुई गडकरी हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिने अभिनयाच्या जोरावर स्वत:ची वेगळी ओळख निर्माण केलीय. सध्या ती ठरलं तर मग मालिकेतून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करतेय. या मालिकेतील सायलीची भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. दरम्यान अशातच आता मालिकेत मोठा ट्वीस्ट आलेलं पहायला मिळतेय. सायलीला आश्रमातील गैरव्यवहार प्रकरणी अटक करण्यात आलीय.

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