'त्यामुळे मी शिल्पाच्या जोरात कानाखाली मारली' 'ठरलं तर मग' फेम अभिनेत्रीनं सांगितला शिल्पा शेट्टीसोबतचा किस्सा, म्हणाली...

WHY PRAJAKTA KULKARNI SLAPPED SHILPA SHETTY DURING AAG MOVIE SHOOT: मराठी मालिका, सिनेमांसह हिंदी कलाविश्वात प्राजक्ता कुलकर्णी यांनी स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. गोविंदा, शिल्पा शेट्टी, जॅकी श्रॉफसह अनेक मोठ्या मोठ्या कलाकरांसोबत त्यांनी काम केलय. आजही प्राजक्ता कुलकर्णी या 'ठरलं तर मग' या मालिकेतून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहेत. दरम्यान त्या गोविंदाच्या 'आग' या सिनेमात पहायला मिळाल्या होत्या. या सिनेमात त्यांनी शिल्पा शेट्टींसोबत काम केलं होतं. त्यावेळी दोघींमध्ये छान मैत्री सुद्धा झाली होती. दरम्यान अशातच त्यांनी शुटिंगचा एक किस्सा शेअर केलाय. .प्राजक्ता कुलकर्णी यांनी नुकतीच 'राजश्री मराठी'ला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना त्यांनी आग सिनेमातील किस्सा, आणि शिल्पा शेट्टीसोबत काम करण्याचा अनुभव सांगितला. 'त्यांना सिनेमात शिल्पाला कानशिलात मारायची होती. परंतु किती रिटेक घेतले तरी सीन परफेक्ट येत नव्हता. तेव्हा शिल्पाने समोरून खरंच कानाखाली मारण्यासाठी सांगितलं. तिने परवानगी दिल्यामुळे सीन चांगला होऊ शकला.' असं त्या मुलाखतीत बोलताना म्हणाल्या. .प्राजक्ता म्हणाल्या की, 'तुमच्यासोबत जर सहकलाकार असेल तर काम करणं सोपं जातं. मला मराठी सिनेसृष्टीपेक्षा हिंदीत चांगले सहकलाकार भेटले. मराठी अभिनेत्रींचा वाईट अनुभव आलाय.' असं स्पष्ट मत सुद्धा प्राजक्ता कुलकर्णी यांनी मांडलय. .मागे सुद्धा अभिजात मराठी फिल्मीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी शिल्पा शेट्टीचं कौतूक केलं होतं. 'आग सिनेमाच्या सेटवर रिकाम्या वेळी दोघी कादर खान यांच्याकडून उर्दू शिकायच्या. शिल्पाचा स्वभाव खूप गोड आणि मराठी समजं असल्यानं फार आवडला' त्या पुढे असही म्हणाल्या की, 'मराठी अभिनेत्रींचा वाईट अनुभव आलाय. परंतु हिंदीच अभिनेत्री खरंच खूप चांगल्या अभिनेत्री आहेत. बऱ्याच वर्षांनी भेटून सुद्धा तिने छान ओळख दाखवली. ' असंही त्या म्हणाल्या. .'मी करिअरमधून ब्रेक घेतोय' अभिनय बेर्डेने असा निर्णय का घेतला?, कारण सांगत म्हणाला....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.