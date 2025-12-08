आणि प्रियाच्या खऱ्या आईने 'ठरलं तर मग' पाहणं बंदच केलं; कारण सांगत म्हणाली, 'किती वाईट गोष्ट आहे की...

Premier

PRIYA'S MOTHER STOP WATCHING THARLA TAR MAG: 'ठरलं तर मग' मालिकेत खलनायकाच्या भूमिकेत असणाऱ्या प्रियांका तेंडोलकर हिच्या आईने आपल्याच मुलीची मालिका पाहणं सोडलं. त्यामागचं कारण तिने आता सांगितलंय.
'ठरलं तर मग' ही मालिका गेले कित्येक वर्ष प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवतेय. या मालिकेतील प्रत्येक कलाकार प्रेक्षकांचा आवडता आहे. नायक नायिका असो किंवा खलनायक खलनायिका प्रत्येकजण आपली जबाबदारी निष्ठेने पार पाडतंय. त्यामुळेच ही मालिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलीये. यातील खलनायिकेचं पात्र साकारणारी अभिनेत्री प्रियांका तेंडोलकर ही देखील प्रेक्षकांची आवडती आहे. मात्र तिच्या आईने ही मालिका पाहणं आता बंद केलंय. असं का? याबद्दल प्रियाने एका मुलाखतीत सांगितलंय.

