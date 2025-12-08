आणि प्रियाच्या खऱ्या आईने 'ठरलं तर मग' पाहणं बंदच केलं; कारण सांगत म्हणाली, 'किती वाईट गोष्ट आहे की...

'ठरलं तर मग' ही मालिका गेले कित्येक वर्ष प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवतेय. या मालिकेतील प्रत्येक कलाकार प्रेक्षकांचा आवडता आहे. नायक नायिका असो किंवा खलनायक खलनायिका प्रत्येकजण आपली जबाबदारी निष्ठेने पार पाडतंय. त्यामुळेच ही मालिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलीये. यातील खलनायिकेचं पात्र साकारणारी अभिनेत्री प्रियांका तेंडोलकर ही देखील प्रेक्षकांची आवडती आहे. मात्र तिच्या आईने ही मालिका पाहणं आता बंद केलंय. असं का? याबद्दल प्रियाने एका मुलाखतीत सांगितलंय. .नुकतीच प्रियाने तिच्या आईसह अल्ट्रा मराठी बझला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'माझ्या आईला माझे, महिपतचे आणि नागराजचे सीन भयंकर आवडतात. ते पाहताना ती हसत असते. ती youtube वर खूप सक्रिय आहे. त्यामध्ये सुद्धा ती मालिकेचे काही व्हिडिओ,शॉर्ट्स वगैरे पाहत असते. बरेचदा त्या व्हिडिओमध्ये कमेंट सेक्शनला लोकांनी भयंकर ट्रॉलिंग केलेले असतं. ते ती वाचते मग त्याचा तिला त्रास होतो. जे जे मला ट्रोल करतात त्यांना मला सांगायचं आहे की हे सगळं वाचून माझ्या आईने सिरीयल पाहणं बंद केलं आहे.'.ती पुढे म्हणाली, 'तिला माझ्या सिरीयलमध्ये रस नाही असं नाही पण ती ते ट्रॉलिंग आता वैयक्तिक घेऊ लागली आहे. त्यानंतर प्रियांका तिच्या आईला म्हणाली की - ट्रोलिंग ही गोष्ट तू कधीच पर्सनली घेऊ नको. ज्यांच्याकडे काम असतं त्यांना हे सगळं करायला अजिबात वेळ नसतो. त्यामुळे ट्रोल करतात ते खूप रिकामी असतात. त्यामुळे त्यांना करू देत ट्रोल. ट्रोलिंग करणं हे एक वेळ ठीक आहे पण जेव्हा तुम्ही पर्सनली ट्रोलिंग करता तेव्हा ते खूप वाईट असतं. एक-दोन कमेंट अशा होत्या की ही तिच्या आईसोबत सुद्धा अशीच वागत असेल, ही तिच्या आईची सुद्धा होऊ शकत नाही...'.प्रिया म्हणाली, 'या गोष्टी मी डील करू शकते कारण मी या क्षेत्रात आहे आणि मी या सगळ्या गोष्टीची तयारी करूनच आली आहे. पण माझे आई-वडील हे सामान्य नागरिक आहेत. जेव्हा तुम्ही पर्सनल कमेंट करता तेव्हा त्यांना दुखावतं. या गोष्टीमुळे माझ्या बाबांना सुद्धा त्रास होतो आणि आईला सुद्धा दुखावतं. मला माझ्या दातांवरून सुद्धा खूप बोललं जातं की ही फावडीच आहे... ही चेटकीन आहे वगैरे... ते सुद्धा माझे आईबाबा बघतात आणि त्यांना त्रास होतो.'.झी मराठीवर येतेय नवी मालिका 'शुभ श्रावणी'; दोन बड्या कलाकारांचं कमबॅक; पण आताही ओरिजनल नाहीच, प्रोमो पाहिलात? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.