आईच खऱ्या तन्वीला नकळत मदत करणार; प्रतिमाच्या त्या गोष्टीमुळे सायलीला आणखी एक सत्य समजणार, 'ठरलं तर मग'मध्ये ट्विस्ट

'ठरलं तर मग' या मालिकेने प्रेक्षकांच्या मनावर गारुड घातलंय. गेली २ वर्ष ही मालिका प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करतेय. सध्या मालिकेत निरनिराळे ट्विस्ट येताना दिसतायत. काही दिवसांपूर्वीच प्रियाचे सगळे कारनामे सगळ्यांसमोर उघड झाले. तिला जेलची हवाही खावी लागली. त्यानंतर अस्मिता आणि तिच्या नवऱ्याचा ट्रॅक सध्या मालिकेत सुरू आहे. मात्र त्यासोबतच आणखी एक ट्रॅक सुरू आहे तो म्हणजे सायलीला तिचा भूतकाळ आठवण्याचा ट्रॅक. सायलीचा खरी तन्वी आहे हे सत्य मधुभाऊंना माहीत आहे मात्र ते कोमात आहेत. तर नागराज आणि महीपत हे सत्य माहीत असूनही कुणाला सांगणार नाहीत. अशात आता हे सत्य समजणार कसं असा प्रश्न प्रेक्षकांना पडलाय. मात्र आता मालिकेत नवीन ट्विस्ट येणार आहे. .मालिकेत सायलीला आधीपासूनच एक मुलगी दिसतेय. जी अंगणात खेळतेय . तिला त्या मुलीचा आवाजही ऐकू येतो. इतकंच नाही तर तिला पुर्णा आजीने गायलेली अंगाईदेखील येते. मात्र तिला या गोष्टींची लिंक लागत नाहीये. अशात आता लेकीच्या मदतीला तिची आईच धावून येणार आहे. स्टार प्रवाहने नुकत्याच शेअर केलेल्या प्रोमोनुसार, प्रतिमा सायलीला एक खास गोष्ट देणार आहे. या प्रोमोमध्ये प्रतिमा सायलीला मोठ्या प्रेमाने छोट्या तन्वीचे कपडे आणि इतर गोष्टी दाखवत असते. याशिवाय तन्वीचा बालपणीचा आवाज देखील प्रतिमाने एका कॅसेटमध्ये रेकॉर्ड करून ठेवलेला असतो. ही कॅसेट ती सायलीला देते. यातील चिमुकलीचा आवाज आणि आपल्याला एवढे दिवस जे काही भास होत आहेत…त्यात येणारा चिमुकलीचा आवाज हा सारखाच आहे, याची जाणीव सायलीला होते. .या कॅसेटमुळे सायलीला तन्वीच्या आवाजाची ओळख पटणार आहे. मात्र तो आवाज आपलाच आहे हे सायलीला अजून समजलेलं नाही. जसं हळूहळू सायलीला गोष्टी आठवतायत अशाच आता पुढच्या गोष्टीही तिला लवकर आठवूदे अशी प्रार्थना आता प्रेक्षक करतायत. या गोष्टीसाठी आता आणखी एक वर्ष लावू नका अशा प्रतिक्रिया प्रेक्षकांनी या प्रोमोवर दिल्यात. .माझ्या नवऱ्यानेदेखील त्या बातम्या वाचल्या... मित्रांसोबत अफेअरच्या चर्चांवर पूजा सावंतने सोडलं मौन; म्हणाली- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.