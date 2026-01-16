भूमी,सखी आणि काव्या सायली-अर्जुनला मदत करणार, ठरलं तर मग मालिकेत मोठा ट्वीस्ट, 'त्या' व्हिडिओतून सुमन काकूंच्या अपहरणाचं गूढ उलगडणार

Tharla Tar Mag Update: 'ठरलं तर मग' मालिकेत नवनवीन ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. सध्या मालिकेत सगळे सुमन काकूच्या अपहरणकर्त्याचा शोध घेताना दाखवण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे महिपतला पोलिसांनी ताब्यात घेतलय. त्यामुळे प्रतिमा आणि रविराज यांच्या 22 वर्षांपूर्वी झालेल्या अपघाताचा मुख्य सुत्रधार कोण? हे अर्जुन महिपतच्या तोंडून बोलून घेण्याचा प्रयत्न करतोय, परंतु महिपत काही केल्या खरी माहिती देत नाही. .तर दुसरीकडे अजूनही सुमन काकू बेपत्ता झालेल्या असतात. त्यात आता सुमन काकूबाबत एक मोठी माहिती अर्जुन- सायलीला मिळणार आहे. ही माहिती मिळवण्यासाठी त्यांना भूमी, सखी, मीरा आणि काव्या मदत करणार आहे. सध्या मालिकेत पहिल्यांदाज अर्जुन सायलीची एकत्र मकरसंक्रांत साजरी केली जाणार आहे. या कार्यक्रमाला शुभविवाह मालिकेतील भूमी, लंपडाव मालिकेतील सखी, साधी माणसं मालिकेतील मीरा आणि लग्नानंतर होईलच प्रेम मालिकेतील काव्या या नायिका उपस्थित असणार आहे. .संक्रांतीच्या कार्यक्रमात या चार नायिका सायली-अर्जुनला मदत करत अपहरणकर्त्यांचा शोध घेणार आहे. यावेळी नागराज मोबाईलवर सुमन काकूचा व्हिडिओ पाहत असतो. तेवढ्यात या चौघी तो व्हिडिओ पाहतात आणि फोटो काढण्याच्या बाहाण्याने काव्या नागराजच्या हातातून तो फोन घेते. ती मोठ्या हुशारीनं सुमन काकूचा व्हिडिओ मिळवत सायली- अर्जुनला दाखवते. .जेव्हा त्यांना नागराजने सुमन काकूचं अपहरण केलय हे कळतं, त्यावेळी त्यांच्या चेहऱ्यावरचा रंग उडतो. त्यांना व्हिडिओ पाहून मोठा धक्का बसतो. दरम्यान आता सुभेदार सुमनपर्यंत कसे पोहोचणार हे पाहणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे. .दादासाहेब फाळके बायोपिकच्या चित्रीकरणाला उशीर, कथेत पुन्हा बदल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.