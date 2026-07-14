‘ठरलं तर मग’मध्ये नव्या अभिनेत्रीची एन्ट्री! प्लास्टिक सर्जरी करून साक्षी तर नाही आली? नक्की कोण आहे ती?

THARLA TAR MAG PLASTIC SURGERY TWIST: ठरलं तर मग मालिकेत सध्या मोठा ट्वीस्ट आलेलं पहायला मिळतय. गेल्या कित्येक दिवसापासून प्रेक्षक आतुरतेनं वाट पाहत होते. सायलीची खरी ओळख संपूर्ण कुटुंबासमोर उघड झालीय. सायलीचं खरी तन्वी असल्याचं सुभेदार कुटुंबांना समजलं आहे. दरम्यान यानंतर रविराज आणि प्रतिमा यांनी मोठा निर्णय घेतलाय..राकेश प्रॉपर्टीचे पेपर्स शोधण्यासाठी किल्लेदारांच्या घरी जातो परंतु अर्जुन तिथं पोहचतो. त्याचं वकिलासोबतचं बोलणं राकेश ऐकतो. त्याला पेपर हातातून गेल्याचं वाईट वाटतं. दुसरीकडे प्रॉपर्टीचे पेपर्स सही करताना सायली भावून होते. .तर दुसरीकडे सायली हिच तन्वी असल्याचं सत्य समोर आल्यावर प्रिया संतापलेली असते. ती काहीही करुन सायलीचा बदला घ्यायचं ठरवते. यासाठी ती सचिनची मदत घ्यायचं ठरवते. तेव्हा प्रियाला भेटण्यासाठी जेलमध्ये एक मुलगी येते. आता ही मुलगी कोण आहे? याचा प्रश्न प्रत्येकांच्या मनात पडलाय. .आता ही मुलगी दुसरी तिसरी कोणी नसून प्लास्टिक सर्जरी करून आलेली साक्षी शिखरे तर नाही ना? असा प्रश्न नेटकऱ्यांना पडलाय. आता लवकरच याचा उलगडा होणार आहे. या मुलीची भूमिका अभिनेत्री संचिता कुलकर्णी साकारत आहे. संचिताने मराठी मनोरंजनविश्वात अनेक मालिकांमध्ये काम केलय. तिने सुंदर आमचं घर, राणी मी होणार, जाऊबाई जोरात या मालिकेत काम केलय. परंतु ठरलं तर मग मालिकेत ती साक्षी म्हणून आलीय की, अजून दुसरं काही आहे हे येणाऱ्या भागातच स्पष्ट होईल. .अर्शद वारसीच्या एका प्रॉपर्टीने केलं मालामाल; कोट्यवधींचा नफा ऐकून थक्क व्हाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.