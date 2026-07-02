सायलीचं आहे खरी तन्वी, सुभेदारांसमोर येणार सगळ्यात मोठं सत्य, 'ठरलं तर मग'चा शेवट सुरू?

छोट्या पडद्यावर गेली ३ वर्ष टीआरपी आणि प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करणारी लोकप्रिय मालिका म्हणजे 'ठरलं तर मग'. एका अपघाताने तन्वी किल्लेदारांपासून दुरावते. मधुभाऊंच्या आश्रमात राहायला जाते. पण नशीब पुन्हा तिला त्याच घरात घेऊन येतं. अर्जुनशी तिचं लग्न होतं आणि ती सुभेदारांची सून म्हणून घरात येते. मात्र तेव्हा कुणालाच ती खरी तन्वी आहे हे सत्य ठाऊक नाहीये. आता तीन वर्षानंतर सायलीने ती स्वतः तन्वी असल्याचं शोधून काढलंय. मधुभाऊंना तिने याबद्दल विचारलं तेव्हा त्यांनीही तिचं खरी तन्वी असल्याचं सांगितलं. आता मालिकेतलं सगळ्यात मोठं सत्य सुभेदार आणि किल्लेदारांसमोर येणार आहे. .अर्जुन सायलीच्या फॅन पेजवरून एक व्हिडिओ शेअर करण्यात आलाय. ज्यात सुभेदार आणि किल्लेदारांना सायली सत्य सांगताना दिसतेय. यापूर्वी सायलीने अर्जुनला सत्य सांगितल्यावर ते दोघे डॉक्टरांकडे गेले होते. त्यांनी त्या दोघांना तो सीन रिक्रिएट करायला सांगितलं होतं. तो सीन पुन्हा घडल्यानंतर सायलीला तिला धूसर दिसणारे चेहरे पुन्हा दिसू लागले तेही अगदी स्पष्ट. त्यामुळे तिचं खरी तन्वी आहे हे तिला समजलं. आता नवीन प्रोमोमध्ये सायली त्याच कपड्यांमध्ये दिसतेय जसे कपडे तिने अपघाताच्या दिवशी घातले होते. ती सुभेदार आणि किल्लेदार दोन्ही कुटुंबांना आपलं नातं पटवून देतेय की मीच तुमची खरी तन्वी आहे. .हे ऐकून सगळेच चकीत होतात. मात्र यावेळी सगळ्यांना तिच्या बोलण्यावर विश्वास बसतो आणि सगळ्यांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू उभे राहतात. आता सगळ्यांनी तिला तन्वी मानलंय त्यामुळे मालिकेत पुढे काय होणार हे जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. कारण मालिकाच तन्वीचा शोध घेण्यावर आधारित होती. आता खरी तन्वी सापडल्यावर त्यांचे गुन्हेगार देखील सापडतील. मग मालिकेचा ट्रॅक कशावर आधारित असेल असा प्रश्न प्रेक्षकांना पडलाय. त्यामुळे ही मालिका आता प्रेक्षकांचा निरोप घेणार का, मालिका आता उत्तरार्धाच्या दिशेने जात आहे हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे. .कर्जत, लोणावळा अलिबागमध्ये आमचे १०० पेक्षा जास्त बंगले; मराठी अभिनेत्री आहे कोट्यवधींची मालकीण, कसा सांभाळते बिझनेस?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.