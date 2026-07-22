'ठरलं तर मग'मधून प्रिया तेंडोलकरची एक्झिट? नव्या नाटकामुळे चर्चांना उधाण, 'काटकोन त्रिकोण'मधून रंगभूमी गाजवणार!

PRIYA TENDOLKAR KATKON TRIKON MARATHI PLAY: ठरलं तर मग मालिकेत सध्या नवनवे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. मालिकेतील प्रिया सध्या जेलमध्ये आहे. तर दुसरीकडे नव्या साक्षीची एन्ट्री झालीय. तिच्या येण्यानंतर आता प्रियाची एक्झिट होणार अशा अनेक चर्चा रंगल्या आहेत. दरम्यान अशातच प्रिया तेंडोलकर हिचा नवीन नाटक प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. त्यामुळे चर्चांना अधिकच उधाण आलय. .मराठी रंगभूमी गाजवण्यासाठी एका वेगळ्या कलाकृतीचं नाटकं प्रेक्षकांच्या भेटीला येतय. 'काटकोन त्रिकोण' असं नाटकाचं नाव असून ऑगस्टमध्ये ते प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. बुद्धी आणि भावनांना स्पर्श करणारं हे नाटक असणार आहे. यामध्ये प्रिया तेंडोलकर हिची महत्त्वाची भूमिका असणार आहे. त्यामुळे चाहत्यांना आता नाटकाबाबत उत्सुकता लागली आहे. .नाटकामध्ये सर्वासामान्य वाटणाऱ्या कुटुंबाच्या आयुष्यात अचानक घडलेली घटना आणि त्यानंतर झालेला बदल तसंच मनात लपवून ठेवलेलं सत्य अशा गोष्टी अनुभवायला मिळणार आहे. दरम्यान 'काटकोन त्रिकोण' नेमकं काय उलगडणार याची उत्सुकता शेवटपर्यंत असणार आहे. दरम्यान या नाटकात प्रियांका तेंडोलकरसह शरद पोंक्षे, सुयश टिळक पहायला मिळणार आहे. या नाटकातून आधुनिक नातेसंबंध उलगडण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाय. .शुभा गोडबोलेंना कर्करोगाचं निदान! शेअर केले उपचारादरम्यानचे फोटो, म्हणाल्या...'कॅन्सर शब्द ऐकताच...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.