मालिकेत एकमेकांच्या तालावर नाचणाऱ्या सायली आणि प्रियाने चक्क कोळीगीतावर लगावले ठुमके; व्हिडिओ व्हायरल

'ठरलं तर मग' ही लोकप्रिय मालिका छोट्या पडद्यावरील साधायची सर्वाधिक पाहिली जाणारी मालिका आहे. या मालिकेने टीआरपीमध्ये रेकॉर्ड केला आहे. तब्बल तीन वर्ष सलग ही मालिकाटीआर्पी यादीत पहिल्या क्रमांकावर आहे. मालिकेतील सायली आणि अर्जुन ची जोडी प्रेक्षकांची लाडकी आहे. सोबतच त्यांना त्रास देणारी प्रिया प्रेक्षकांच्या चांगल्याच शिव्या खाते. मालिकेत तर या दोघी कायम एकमेकांवर कुरघोडी करताना दिसतात. कधी सायली प्रियावर भारी पडते तर कधी प्रिया सालीवर भारी पडते. मात्र ऑफ कॅमेरा या दोघी चांगल्या मैत्रिणी आहेत हे अनेकदा पाहायला मिळालंय. आता त्यांचा एकत्र डान्स करतानाच व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .नुकताच स्टार प्रवाह पुरस्कार सोहळा पार पडला या सोहळ्याला सर्व कलाकारांनी झाडून हजेरी लावली होती. १५ मार्च रोजी संध्याकाळी ७ वाजता हा सोहळा प्रेक्षकांना पाहता येणार आहे. या सोहळ्यादरम्यान रेड कार्पेटवर कलाकारांना काही टास्क देण्यात आले होते. त्यात जुई गडकरी आणि प्रियांका तेंडोलकर यांनीही या सोहळ्याला हजेरी लावली होती. त्यामुळे त्यांच्याकडूनही एक टास्क करून घेण्यात आला. या टास्कमध्ये त्यांना एका गाण्यावर डान्स करायला सांगण्यात आलं. तेव्हा सायली आणि प्रिया दोघीही एका कोळीगीतावर नाचताना दिसल्या. .जुई आणि प्रियांका यांचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होतोय. जुईने स्वतः हा व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये प्रिया आणि सायली डान्स फ्लोअरवर जातात आणि त्या 'वेसावची पारू' या कोळीगीतावर डान्स करतात. सायली त्यावर खूप छान स्टेप्स करताना दिसतेय. तर प्रिया सायलीला कॉपी करताना दिसतेय. मात्र त्या दोघीही खूप छान स्टेप्स करताना दिसतायत. त्या दोघींचेही प्रेक्षक कौतुक करतायत.