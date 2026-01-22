सायली-अर्जुनची मास्टरमाईंड खेळी, सुमन काकूला सुखरुप घरी आणलं, नागराजचा हात आहे हे कळूनही महिपतवर आळ का?

Tharla Tar Mag Suman Kaku kidnapping truth: 'ठरलं तर मग' मालिकेत नवेनवे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. अशातच सायली अर्जुनला सुमन काकूला अपहरण करुन ठेवलेल्या ठिकाणचं लोकेशन कळतं. तेव्हा सायली अर्जुन नागराजच्या माणसाला बेशुद्ध करत सुमन काकूला लपवलेलं दार तोडून आत प्रवेश करतात. तेव्हा तिथं सुमन काकूंना बांधलेल्या अवस्थेत ठेवलेलं असतं. त्यांना पाहून सुमन काकू खुप रडू लागलात. सायली अर्जुनला नागराजने बांधून ठेवल्याचं सांगतात. .इकडे सुभेदार कुटुंब भर कार्यक्रमातून सायली अर्जुन कुठं गायब झाल्याचा प्रश्न पडतो. तेव्हा पुर्णा आजी सायलीची बाजू घेत 'सायली जबाबदार मुलगी आहे, असं हळदी कुंकूच्या कार्यक्रमातून गायब होणार नाही.' असं म्हणतात. परंतु सतत फोन करुनही दोघांपैकी कोणी फोन उचलत नसल्यानं सगळे चिंतेत पडतात. तेवढ्यात सायली अर्जुन घराच्या दारासमोर येऊन उभे राहतात. .त्यांना बघून घरातील सदस्य त्यांनी कुठं गेल्याच विचारतात. तेवढ्यात सायली अर्जुन सुमनकाकूंना सोबत आणलेलं दाखवतात. सगळ्यांना सुमन काकूंना बघून आनंद होतो. तर प्रिया आणि नागराजच्या चेहऱ्यावरचा रंग उडतो. त्यांना वाटतं आता आपलं पितळ उघडलं पडणार..तेव्हा रविराज विचारतो की, सुमनला किडनॅप कोणी केलं होतं. त्यावर अर्जुन महिपतचं नाव घेतो. नागराजला वाटतं, बायकोनं घाबरुन महिपतचं नाव घेतलय. प्रिया सुद्धा महिपतचं नाव ऐकून शॉक होते. नागराज मग सुमनकडे जाऊन रडल्याचं नाटक करते. हे सगळा खोटेपणा सायली अर्जुन पाहत असतात. त्यावेळी अर्जुन मुद्दाम 'मला माफ करा नागराज दादा. मी तुमच्यावर किडनॅपिंगचा आरोप केला.' त्यावर नागराजचला ते खरं वाटतं आणि तो स्वत:ला सेफ समजतो. .दरम्यान स्टार प्रवाहनं त्यांच्या सोशल मीडियावर Tharla tar mag एक प्रोमो शेअर केलाय. या प्रोमोमध्ये नागराजचा खरा चेहरा सायली अर्जुन समोर येणार आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांना आता 26 जानेवारीच्या भागाची प्रतिक्षा लागली आहे. .'पुष्पा 3' मध्ये भाईजानची एन्ट्री? सलमान खान साकारणार गूढ आणि ताकदवान पात्र?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.