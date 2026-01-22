Premier

सायली-अर्जुनची मास्टरमाईंड खेळी, सुमन काकूला सुखरुप घरी आणलं, नागराजचा हात आहे हे कळूनही महिपतवर आळ का?

THARLA TAR MAG: सध्या ठरलं तर मग मालिकेत नवनवे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळतात. सध्या मालिकेत सायली अर्जुन सुमनकाकून नागराजच्या तावडीतून सोडून आणतात. परंतु आरोप ते महिपतवर घेतात.
THARLA TAR MAG

THARLA TAR MAG

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Tharla Tar Mag Suman Kaku kidnapping truth: 'ठरलं तर मग' मालिकेत नवेनवे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. अशातच सायली अर्जुनला सुमन काकूला अपहरण करुन ठेवलेल्या ठिकाणचं लोकेशन कळतं. तेव्हा सायली अर्जुन नागराजच्या माणसाला बेशुद्ध करत सुमन काकूला लपवलेलं दार तोडून आत प्रवेश करतात. तेव्हा तिथं सुमन काकूंना बांधलेल्या अवस्थेत ठेवलेलं असतं. त्यांना पाहून सुमन काकू खुप रडू लागलात. सायली अर्जुनला नागराजने बांधून ठेवल्याचं सांगतात.

Loading content, please wait...
viral
jui gadkari
Promotion
Entertainment news
star pravah
Netizens
Tharla Tar Mag
star pravah serial

Related Stories

No stories found.