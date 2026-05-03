ऑनस्क्रीन एकमेकींच्या झिंज्या उपटल्या, सीन पूर्ण होताच.... ठरलं तर मगच्या सेटवर नक्की काय घडलं? Viral Video

THARLA TAR MAG BTS VIDEO BREAKS INTERNET: 'ठरलं तर मग' मालिका ही प्रेक्षकांची सर्वात आवडती मालिका आहे. या मालिकेला आता साडेतीन वर्ष पुर्ण झाली आहे. मालिकेतील प्रत्येक घरातील पात्र प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहे. दरम्यान मालिकेतील कलाकार सुद्धा एकमेकांचे चांगले मित्र झालेलं पहायला मिळतय. त्यांचं नातं सुद्धा तेवढंच घट्ट झालय. मालिकेत सध्या अनेक ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. .सायलीला DNA टेस्ट करण्यासाठी प्रियाच्या केसांचं सँपल हवं होतं. त्यामुळे सायली प्लॅन करुन प्रियासोबत भांडण करते. या भांडणादरम्यान दोघीनीही एकमेकांनी झिंज्या उपटल्या. सुभेदार कुटुंबीय यावेळी मध्यस्थी करून भांडणं सोडवण्याचा प्रयत्न करत होते. परंतु याचा दोघीवरही काहीच परिणाम झाला नाही. .दरम्यान अशातच आता एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये सायली - प्रिया एकमेकांच्या झिंज्या उपटतात, टेक संपल्यानंतर सेटवरील सगळे हसू लागले. या दोघींही भांडण संपवून एकत्र बसून हसत होत्या. ऑनस्क्रीन भांडणाऱ्या या प्रिया आणि सायली यांचा ऑफस्क्रीन बॉन्ड खुप छान आहे. दोघीही एकमेकींच्या खास मैत्रिणी आहे. सोशल मीडियावर अनेक स्टोरीमध्ये त्या मैत्री प्रेम व्यक्त करताना पहायला मिळतात..जुईनं नुकतच आस्क मी सेशनदरम्यान चाहत्यांनी तिला प्रियाबरोबरचा लेटेस्ट BTS व्हिडिओ शेअऱ केलाय. यावेळी सायलीनं धुक्काबुक्कीच्या सीन शेअर केला. यावेळी तिने कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'हा सीन शूट करताना तुम्ही खूप मजा केली.' सध्या त्याचा तो व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतय. अनेक चाहत्यांना दोघींच्या मैत्रीचा व्हिडिओ प्रचंड आवडला आहे.