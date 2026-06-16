अखेर सायलीला तिचा भूतकाळ आठवला! ठरलं तर मग मालिकेचा प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले...

THARLA TAR MAG VIEWERS SAY, “AFTER THREE YEARS, THE TRUTH IS FINALLY OUT”: स्टार प्रवाह वाहिनीवरील ठरलं तर मग या मालिकेत सध्या वेगवेगळे वळण येताना पहायला मिळताय. मालिकेत सध्या मोठा ट्वीस्ट आलेला आहे. खरी तन्वी दुसरी तिसरी कोणी नसून सायलीच असल्याचं स्पष्ट झालय. प्रियाला अटक झाल्यानंतर सायली तिच्या भूतकाळाचा शोध घेत असते. दरम्यान त्यातच तिला सुभेदारांच्या घरात एका लहान मुलीचे भास होऊ लागतात. सायलीला तिच्या सवयींमध्ये तन्वीच्या सवयीमध्ये साम्य दिसते. दरम्यान ती मधुभाऊंना रडत रडत भुतकाळाबद्दल विचारते, तेव्हा मधुभाऊ डोळ्यांनी सायलीच खरी तन्वी असल्याचे संकेत देतात. .तिला तिचा भूतकाळ आठवत असल्यानं ती अस्वस्थ असते. परंतु तिला ते सिद्ध करण्यासाठी पुराव्यांची गरज असते. त्यामुळे ती देवाकडे रडत सत्य समोर आणण्याची प्रार्थना करते. तेवढ्यात अर्जुन तिथं येत तिला सावरतो. सायली अर्जुनला म्हणते, सायली की तन्वी? कारण तन्वीच्या आवाजाचे भास मला होत आहेत. तिचं गाणं, गोष्टी सगळं माझ्यासारखं आहे. मधुभाऊंनी सुद्धा मला कबुली दिलीय. परंतु याचा नेमका अर्थ काय असू शकतो?'.हे ऐकल्यानंतर अर्जुन आनंदी होत सायलीला जवळ घेतो आणि म्हणतो, 'म्हणजे तूच तन्वी आहेस.' आता अर्जुन सायलीला खरी ओळख केव्हा सांगणार? सायलीचं खरी तन्वी असल्याचं सत्य कधी समोर येणार हे येणाऱ्या भागात स्पष्ट होईल..दरम्यान मालिकेचा प्रोमो पाहून अनेक नेटकऱ्यांनी आपल्या प्रतिक्रिया दिल्यात. ' अखेर तीन वर्षांनी सत्य समोर येणार' 'यासाठी मालिकेचे २००० भाग पहायला लावले.' 'आता खरी मजा येणार' अशा समिश्र प्रतिक्रिया नेटकऱ्यांकडून येताय. दरम्यान आता मालिकेत कोणता ट्वीस्ट येणार हे येणाऱ्या भागातच स्पष्ट होईल. .कोण आहे ती 'इच्छाधारी नागीण' झी मराठीने प्रोमो शेअर करत दाखवला चेहरा, 'ही' अभिनेत्री असणार मुख्य भूमिकेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.