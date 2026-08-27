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सायली दिसणार नव्या रुपात, ठरलं तर मग मालिकेत मोठा ट्विस्ट! अर्जुनला जिवंत पाहून प्रेक्षक म्हणाले...

THARLA TAR MAG NEW PROMO SAYALI NEW LOOK AND ARJUN ALIVE: अर्जुन जिवंत असल्याचं समोर आलं असून गरोदर सायली स्वतःच्या केसचा तपास करताना दिसणार आहे. सायलीच्या नव्या रुपामुळे आणि अर्जुनच्या कमबॅकमुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.
THARLA TAR MAG

THARLA TAR MAG

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

THARLA TAR MAG SERIAL LATEST TWIST SAYALI FIGHTS HER OWN CASE: 'ठरलं तर मग' मालिकेत नवनवे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. काही दिवसांपूर्वी आश्रमातील मुलींची तस्करी केल्याप्रकरणी डोहाळेजेवणाच्या दिवशीच सायलीला अटक केली होती. 'काहीही झालं तरी मी तुला जेलमधून सुखरूप बाहेर काढेन'असं वचन अर्जुनने सायलीला दिलं असतं. त्यानंतर अर्जुन पुरवा शोधत असतो. परंतु त्यावेळी अर्जुनवर गुंडांचा हल्ला होता आणि तो त्यात गंभीर जखमी होतो.

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