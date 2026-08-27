सायली दिसणार नव्या रुपात, ठरलं तर मग मालिकेत मोठा ट्विस्ट! अर्जुनला जिवंत पाहून प्रेक्षक म्हणाले...

THARLA TAR MAG SERIAL LATEST TWIST SAYALI FIGHTS HER OWN CASE: 'ठरलं तर मग' मालिकेत नवनवे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. काही दिवसांपूर्वी आश्रमातील मुलींची तस्करी केल्याप्रकरणी डोहाळेजेवणाच्या दिवशीच सायलीला अटक केली होती. 'काहीही झालं तरी मी तुला जेलमधून सुखरूप बाहेर काढेन'असं वचन अर्जुनने सायलीला दिलं असतं. त्यानंतर अर्जुन पुरवा शोधत असतो. परंतु त्यावेळी अर्जुनवर गुंडांचा हल्ला होता आणि तो त्यात गंभीर जखमी होतो. .अर्जुनवर चाकू हल्ला झाल्यानंतर तो वाचणार की त्याचा जीव जाणार? याबाबत प्रेक्षकांच्या मनात शंका निर्माण झाली होती. परंतु स्टार प्रवाहने शेअर केलेले प्रोमोमध्ये अर्जुन जिवंत असल्याचं पहायला मिळतय. तसंच सायली देखील नव्या रुपात पहायला मिळणार आहे. हा प्रोमो पाहून चाहते खुश झाल्याचं पहायला मिळतय. .सोशल मीडियावर व्हायरल असलेल्या प्रोमोमध्ये अर्जुन रुग्णालयात असल्यानं गरोदर असलेली सायली केसचा तपास करण्यासाठी बाहेर पडलेलं दाखवण्यात आलय. यावेळी अर्जुन तिला फोनवर मार्गदर्शन करताना पहायला मिळतोय. ती सगळा तपास एकट्याने करताना पहायला दिसतेय. त्यात आता ती वेगळ्या रुपात प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. .सायली आता स्वत:ची केस स्वत: लढणार आहे. कोर्टात सगळे पुरावे गोळा करून सायली स्वत:ची केस लढण्यासाठी कोर्टात हजर राहते. हे पाहून प्रेक्षकांनी आंनद व्यक्त केलाय. प्रोमोवर नेटकऱ्यांच्या अनेक कमेंट्स येताना पहायला मिळताय. .एकाने कमेंट करत लिहलं की, 'हा तर फक्त ट्रेलर आहे. पिक्चर तर येयचा बाकी आहे.' तर दुसऱ्या एकाने लिहलं की, 'अर्जुनला पाहून खूप भारी वाटलं' तर अनेकांनी म्हटलं की, 'अर्जुन जेव्हा कमबॅक करेल तेव्हा खूप मज्जा येईल' अशा प्रतिक्रिया येताना पहायला मिळताय. परंतु प्रोमो पाहून चाहत्यांना आता पुढच्या भागाची उत्सुकता लागलीय. .अशी सासू सर्वांना मिळो! मृणाल कुलकर्णी शिवानीबद्दल म्हणाल्या…'मला अजिबात तिची सासू वगैरे...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.