'ठरलं तर मग मालिका संपणार?' सायलीच तन्वी असल्याचं सत्य उघड झाल्यानंतर नेटकऱ्यांना पडला प्रश्न

STAR PRAVAH THARLA TAR MAG TWIST: स्टार प्रवाहवरील ठरलं तर मग या मालिकेत नवनवे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळतय. मालिकेत अखेर सायलीला तिच खरी तन्वी असल्याची ओळख पटली आहे. त्यामुळे किल्लेदार आणि सुभेदार कुटुंब आनंदात आहे. गेल्या साडेतीन वर्षापासून प्रेक्षक ज्या सत्याची वाट पाहत होते, ते अखेर समोर आलं आहे. दरम्यान हे सत्य उघड झाल्यानं 'ठरलं तर मग' मालिका संपणार का? असा प्रश्न नेटकऱ्यांना पडला आहे. .आतापर्यंत अनेक संकटांना तोंड देणारी सायली तन्वी म्हणून सगळ्यासमोर आलीय. तिच्या आयुष्यातील तिच्या नव्या पर्वाला सुरुवात झाली. दरम्यान यासाठी ८ जुलै रोजी सायलीला खास सप्राईज देखील मिळणार आहे. स्टार प्रवाहवरील सगळ्या नायिका मिळून सायलीला खास सप्राईज देणार आहेत. .दरम्यान या विशेष भागाबद्दल बोलताना जुई गडकरी म्हणाली, 'सायली हीच तन्वी आहे हे नुसतं कथानक नसून मालिकेचा संपूर्ण सार आहे. या कथेचं शुटिंग करताना माझे डोळे पाणावले होते. जेव्हा सायली आजारी पडते, तेव्हा तिच्यासाठी प्रेक्षक देवाकडे प्रार्थना करायचे हे पाहून मी भारावून गेले होते.' असं तिने म्हटलय. दरम्यान सायलीच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा क्षण, नात्यांच्या पुनर्मिलन सोहळा प्रेक्षकांना पहायला मिळणार आहे. .दरम्यान आता मालिकेत प्रिया, नागराज, महिपत जेलमध्ये गेलेत. त्यामुळे मालिकेतील सगळे ट्विस्ट संपले आहेत. सायलीचं सत्य ही सगळ्यांसमोर आलं आहे. त्यामुळे काही दिवसात ठरलं तर मग ही मालिका निरोप घेणार का? असा प्रश्न प्रेक्षकांना पडला आहे. अनेक जण कमेंट्स करत मालिकेत नवीन ट्वीस्ट येणार की मालिका संपणार? असा प्रश्न उपस्थित करत आहेत..सायलीचं आहे खरी तन्वी, सुभेदारांसमोर येणार सगळ्यात मोठं सत्य, 'ठरलं तर मग'चा शेवट सुरू?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.