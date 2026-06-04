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'ठरलं तर मग'मध्ये 'त्यांची' एन्ट्री, मालिकेत मोठा ट्विस्ट, सायलीला झाला प्रचंड आनंद

THARLA TAR MAG MAJOR TWIST UPDATE:'ठरलं तर मग' मालिकेत प्रेक्षकांना लवकरच मोठा ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहे. अनेक दिवसांपासून गायब असलेले मधुभाऊ आणि कुसुमताई पुन्हा मालिकेत परतणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
THARLA TAR MAG SERIAL

THARLA TAR MAG

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

MADHUBHAU AND KUSUMTAI RETURN: ठरलं तर मग मालिकेत सध्या वेगवेगळे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. सायली सध्या तन्वीचा भूतकाळ शोधण्याचा प्रयत्न करत असते. खरंतर, सायली हीच खरी तन्वी असते, परंतु तिला हे माहित नसतं. बालपणी झालेल्या एका अपघातात तन्वीची स्मृती गेलेली असते. त्यामुळे सायलीचा सांभाळ मधुभाऊ करतात.

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