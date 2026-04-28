ठरलं तर मग मालिका संपणार का? चाहत्यांच्या प्रश्नाला जुई गडकरीनं दिलं उत्तर, म्हणाली...'आता मालिका...'

'ठरलं तर मग' मालिकेत सध्या मोठा ट्वीस्ट पहायला मिळणार आहे. मालिकेत प्रियाचा खरा चेहरा समोर आणण्यासाठी स्टार प्रवाहच्या १३ नायिका एकत्र आल्यात. आता या सगळ्याजणी मिळून प्रियाचं खरं रुप सगळ्यांसमोर आणणार आहे. परंतु आता या सगळ्यात चाहत्यांना वेगळाच प्रश्न पडलाय. 'सुभेदार कुटुंबियांसमोर प्रियाचा खोटेपणा समोर आल्यास मालिका संपणार का?' असं वाटतय. परंतु आता या सगळ्या प्रश्नाचे उत्तरं अभिनेत्री जुई गडकरीनं दिलं आहे. .जुईनं अल्ट्रा बझ मराठीशी संवाद साधला. यावेळी तिला प्रियाचा खरा चेहरा समोर येणार का? असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर ती म्हणाली की, 'आता मालिकेत काहीच ट्वीस्ट नाहीय. कारण आम्ही १३ जणी सत्य समोर आणणार आहोत. त्यामुळे प्रियाचं सत्य सर्वांना कळणारच आहे. आता सुभेदार कुटुंबाला सुद्धा प्रिया काय आहे समजणार आहे. तसंच तिने काय- काय केलंय हे देखील समोर येणार आहे.'.पुढे बोलताना जुई असं म्हणाली की, 'सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे प्रियाचं सत्य समोर आल्यानंतर मालिका संपणार नाहीय. अजून एक महत्त्वाचा टप्पा बाकी आहे. मालिका संपून जाईल असं काहीच नाहीय. मालिकेत अनेक भाग आहेत. त्यातील प्रियाचं सत्य समोर येणं हा एक वेगळा भाग आहे.'.मालिकेत पुढे काय घडणार याबद्दल बोलताना जुई म्हणाली की, 'मालिका संपणार नाही कारण प्रियाचा खरा चेहरा समोर आला तरी मी तन्वी आहे हे अजून घरात कोणालच माहित नाहीये. त्यामुळे मालिका संपणार नाही. जसं मधुभाऊ निर्दोष आहेत. तसाच प्रिया खरं रुप समोर येणं हा मालिकेचा एक भाग आहे. त्यानंतर सायली तन्वी आहे हा खूप महत्त्वाचा भाग देखील त्यानंतर समोर येईल.'.