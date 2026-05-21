'ठरलं तर मग'मधून जुन्या साक्षी शिखरेची एक्झिट; तिच्याजागी मालिकेत दिसणार नवी अभिनेत्री, हे आहे कारण

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'ठरलं तर मग' गेली दोन वर्ष टीआरपी यादीत पहिल्या क्रमांकावर आहे. या मालिकेचा ट्रॅक आणि मालिकेतील कलाकार दोन्हीही प्रेक्षकांचे आवडते आहेत. या मालिकेतील नायक नायिका जितके प्रेक्षकांचे आवडते आहेत तेवढेच मालिकेचे खलनायकदेखील लोकप्रिय आहेत. नागराज, महीपत शिखरे, साक्षी शिखरे, प्रिया यांची खलनायकी गँग मिळून सायली आणि अर्जुनला त्रास देत असतात. मात्र आता मालिकेत पुन्हा मोठा बदल दाखवण्यात येणार आहे. मालिकेतील साक्षी शिखरे हे पात्र साकारणारी अभिनेत्री पुन्हा एकदा बदलणार आहे. .मालिकेत सध्या अभिनेत्री केतकी विलास ही साक्षी शिखरे हे पात्र साकारतेय. यापूर्वी मालिकेच्या सुरुवातीला अभिनेत्री मीरा जग्गनाथ ही साक्षीची भूमिका साकारत होती. मात्र तिने मध्येच मालिका सोडली होती. त्यानंतर केतकी ही मालिका साकारत होती. आता ती मालिका सोडणार आहे. आणि तिच्याजागी मालिकेत दुसरी अभिनेत्री येणार आहे. याबद्दल महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनला दिलेल्या मुलाखतीत केतकी म्हणाली, 'साक्षी एका नव्या लुक मध्ये दिसणार आहे. पण ती व्यक्ती मी नसेल तर एक वेगळी व्यक्ती असेल. ती नवी व्यक्ती कोण हे एका वेगळ्या पद्धतीने समोर येईल. मी स्वतः आता यापुढे साक्षी शिखरे या कॅरेक्टर मध्ये दिसणार नाही. माझा या मालिकेतील प्रवास संपत आहे.'.मालिका सोडण्याचं कारण सांगताना ती म्हणाली, 'मालिका सोडण्यामागे माझी काही वैयक्तिक कारणं आहेत. कुटुंबाला सुद्धा वेळ द्यायचा असतो, मला एक सात वर्षांची मुलगी आहे. पूर्वी आमने-सामने या नाटकाचे प्रयोग थोडे कमी असायचे त्यामुळे मी आठवडाभर मालिकेचं शूट करून शनिवार-रविवारी नाटकाचे दौरे करायचे. पण आता आमच्या नाटकांचे प्रयोगही प्रेक्षकांच्या उत्तम प्रतिसादामुळे हल्ली वाढले आहेत. त्यामुळे हे सगळे एकत्र सांभाळणं माझ्यासाठी तारेवरची कसरत करण्यासारखं होतं. घरातल्या काही गोष्टी बदलल्यामुळे मला हा जड निर्णय घ्यावा लागला. त्यासाठी मला मालिकेच्या टीम कडूनही सकारात्मक पाठिंबा मिळाला. त्यांनीही मला नीट समजून घेतले.'.