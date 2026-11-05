'हॉस्पिटलचा खर्च परवडत नाही वाटतं!' सायलीची झाली थेट कोर्टातच डिलिव्हरी, 'ठरलं तर मग'चा प्रोमो पाहून नेटकरी म्हणाले

SAYALI AND ARJUN BECOME PARENTS IN THARLA TAR MAG:'ठरलं तर मग' मालिकेत सध्या कोर्ट रुम ड्रामा पहायला मिळतोय. आश्रमातील मुलींना गायब केल्याप्रकरणी न्यायालयात सुनावणी सुरु असते. यावेळी मुलींसाठी सायली ठामपणे तिची मतं मांडताना पहायला मिळतेय. यावेळी कोर्टात सायलीनं केलेला युक्तीवाद प्रेक्षकांना प्रचंड आवडला आहे. तिने आपल्या युक्तीवादातून स्त्री सुरक्षेचा संदेश देण्याचा तिने प्रयत्न केलाय. यावेळी तिने आपली बाजू मांडत समाजासमोर जगाच्या मानसिकतेचा प्रश्न उपस्थित केलाय. दरम्यान या सगळ्यात सोशल मीडियावर 'ठरलं तर मालिकेतील' एक क्लीप व्हायरल होतोय. त्या क्लिपमध्ये सायली कोर्टातच बाळाला जन्म देणार आहे. तर दुसरीकडे प्रियाला जेलमध्ये प्रसुती कळा सुरु झालेलं दाखवण्यात आलंय. सध्या सोशल मीडियावर मालिकेचा प्रोमो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .व्हिडिओमध्ये सायली कोर्टासमोर आपली बाजू मांडत असते. यावेळी ती समाजाच्या मानसिकतेचा आणि स्त्री सुरक्षेचा प्रश्न अतिशय परखडपणे व्यक्त करते. त्यानंतर कोर्टातच तिला प्रसुती कळा येण्यास सुरुवात होतो. त्यावेळी ती पोटाला हात पकडत खाली पडते. तितक्यात कोर्टात मागे उभे असलेलं तिचं कुटुंब तिच्या जवळ येतं. दोन टेबलवर तिला झोपवलं जातं आणि साडीच्या साहाय्यानं तिला घेरलं जातं. त्यानंतर ती एका मुलीला जन्म दिल्याचं व्हिडिओमध्ये पहायला मिळतय. सध्या सोशल मीडियावर हे मालिकेतील व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .तर दुसऱ्या एका व्हिडिओमध्ये एकीकडे सायलीला कळा सुरु होतात तर दुसरीकडे प्रियाला सुद्धा जेलमध्ये प्रसुती कळा सुरु होतात. एक कोर्टात तर दुसरी जेलमध्ये बाळाला जन्म देते. .अनेकांनी व्हिडिओ पाहून मालिकेला ट्रोल केलय. एकाने व्हिडिओ शेअर करत म्हटलं की, 'स्टार प्रवाहला हॉस्पिटलचा खर्च परवडत नाही का? काव्याची डिलिव्हरी परीक्षा हॉलमध्ये दाखवली आणि आता सायलीची कोर्टात.' तर दुसऱ्या एकाने व्हिडिओ शेअर करत म्हटलं की, 'आता पुन्हा पाच वर्ष लागणार खरी तन्वी कोण आहे हे ओळखायला' तर एका नेटकऱ्याने कमेंट करत म्हटलं की, 'आता सायली आणि प्रियाच्या मुलींची आदला बदल दाखवू नका plz. चांगल्या मालिकेची वाट लावाल' सध्या सोशल मीडियावर मालिकेचे प्रोमो व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. .ना वडिलांचं नाव, ना आडनाव! तब्बू फक्त 'तब्बू' नाव का लावते? हे आहे कारण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.