डॉक्टरांना घरी पाठवूया? आधी काव्याची कॉलेजमध्ये, आता सायलीची 'या' ठिकाणी होणार डिलिव्हरी; 'ठरलं तर मग'च्या ट्विस्टवर चाहते नाराज

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'ठरलं तर मग' मध्ये दिवसेंदिवस नवनवीन ट्विस्ट येत आहेत. सायली आणि अर्जुन यांच्यावरील संकटं संपण्याचं नाव घेत नाहीयेत. गेले काही महिने सायली कोर्टात स्वतःची केस स्वतःच लढतेय. त्यात ती गरोदर असल्याचंदेखील दाखवण्यात आलंय. आता अखेर सायलीचं बाळ या जगात येणार आहे. सुभेदारांच्या घरात आनंदी आनंद येणार आहे.मात्र सालीची डिलिव्हरी हॉस्पिटलमध्ये होणार नाहीये. या मालिकेचा नवीन प्रोमो पाहून प्रेक्षक पुन्हा एकदा स्टार प्रवाहाच्या लेखकांवर संतापले आहेत. .सायलीवर आश्रमातल्या मुलींची तस्करी केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यात तिला नागराज आणि महिपतने अडकवलं होतं. मात्र ती स्वतः गरोदर असूनही स्वतःची केस लढते असं मालिकेत दाखवण्यात आलंय. त्या अवस्थेत ती पुरावे शोधत सगळीकडे फिरते. आता अखेर सायलीची निर्दोष सुटका होणार आहे. मात्र नुकत्याच समोर आलेल्या प्रोमोमध्ये सायलीचे डिलिव्हरी होताना दाखवण्यात आलीये. केसचा निकाल लागल्यावर सायलीच्या पोचतात दुखायला लागतं. त्यानंतर तिथेच म्हणजे कोर्टरूममध्येच तिची डिलिव्हरी दाखवण्यात आलीये. यावर आता प्रेक्षक मात्र नाराज आहेत. .एका नेटकऱ्याने प्रतिक्रिया देत लिहिलं, 'हेच बघायचं बाकी होतं फक्त, ऑल इस वेल', 'दुसऱ्याने लिहिलं, 'त्या काव्याची डिलिव्हरी कॉलेजमध्ये केली हिची कोर्टात. मग डॉक्टर आणि हॉस्पिटलवाल्यांचं काय? त्यांनी काय करायचं?' आणखी एकाने लिहिलं, 'मग ह्यांच्या पोराचं नाव अंधा कानून ठेवणार का?' एकाने लिहिलं, 'अरे स्टार प्रवाह वाले सगळीकडे सेमच स्टोरी काय दाखवता. सिरीयल बदलली, तरी कळलं पाहिजे चॅनल एकच चालू आहे.' 'बास झाले आता आनंदाने निरोप घ्या या मालिकेचा शेवट गोड होऊ द्या आता', 'हॉस्पिटल वाले be like:-म्हणजे आमच आता कामच उरल नाहीये' अशा अनेक प्रतिक्रिया नेटकऱ्यांनी दिल्या आहेत. आता पुढे मालिकेत काय ट्विस्ट येणार हे लवकरच कळेल. .अभिनेत्री प्रियदर्शिनी अडकली लग्नबंधनात; बॉयफ्रेंडसोबत गुपचूप बांधली लग्नगाठ, फोटो व्हायरल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.