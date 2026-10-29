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डॉक्टरांना घरी पाठवूया? आधी काव्याची कॉलेजमध्ये, आता सायलीची 'या' ठिकाणी होणार डिलिव्हरी; 'ठरलं तर मग'च्या ट्विस्टवर चाहते नाराज

Tharla Tar Mag Serial Update | Sayali Delivery Twist After Kavya College Delivery: लोकप्रिय मालिका 'ठरलं तर मग' आता भलताच ट्विस्ट दाखवण्यात येणार आहे. सायलीची हॉस्पिटल ऐवजी दुसरीकडेच डिलिव्हरी होणार आहे.
tharala tar mag new twist

tharala tar mag new twist

esakal

Payal Naik
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छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'ठरलं तर मग' मध्ये दिवसेंदिवस नवनवीन ट्विस्ट येत आहेत. सायली आणि अर्जुन यांच्यावरील संकटं संपण्याचं नाव घेत नाहीयेत. गेले काही महिने सायली कोर्टात स्वतःची केस स्वतःच लढतेय. त्यात ती गरोदर असल्याचंदेखील दाखवण्यात आलंय. आता अखेर सायलीचं बाळ या जगात येणार आहे. सुभेदारांच्या घरात आनंदी आनंद येणार आहे.मात्र सालीची डिलिव्हरी हॉस्पिटलमध्ये होणार नाहीये. या मालिकेचा नवीन प्रोमो पाहून प्रेक्षक पुन्हा एकदा स्टार प्रवाहाच्या लेखकांवर संतापले आहेत.

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