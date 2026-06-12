मधुभाऊ सायलीला सत्य सांगणार; तीच खरी तन्वी असल्याचं उघड होणार; 'ठरलं तर मग' मध्ये मोठा ट्विस्ट, प्रोमो पाहून नेटकरी खुश

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका ठरलं तर मग' मध्ये आता नवीन ट्विस्ट येणार आहे. ज्या गोष्टीची प्रेक्षक गेले कित्येक वर्ष वाट पाहत होते ती गोष्ट अखेर घडणार आहे. 'ठरलं तर मग' मालिकेतील खरी तन्वी कोण आहे याबद्दल आता स्वतः सायलीला समजलंय. त्यातही मधुभाऊ तिला ही गोष्ट सांगणारा आहेत. नुकताच स्टार प्रवाहने हा प्रोमो शेअर केलाय. हा प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश झालेत. .गेले कित्येक महिने सायलीला एका लहान मुलीचा चेहरा दिसतोय. तिला ती लहान मुलगी सुभेदाराच्या अंगणात खेळत असल्याचं दिसतं. मात्र ती मुलगी कोण आहे हे तिला समजत नाही कारण तिच्याकडे स्वतःचा म्हणजेच तन्वीचा लहानपणीचा फोटो नसतो. अखेर जेव्हा प्रतिमा सायलीला तन्वीचा लहानपणीच आवाज ऐकवते तेव्हा तिला हा आवाज आधीच ऐकल्याचं जाणवतं. हा आवाज तन्वीचा असल्याचं ती सांगते. आता स्टार प्रवाहने शेअर केलेल्या प्रोमोमध्ये या गोष्टीवर शिक्कामोर्तब झालंय. सायलीला तिची खरी ओळख समजलीये, .स्टार प्रवाहने शेअर केलेल्या प्रोमोमध्ये सायली मधुभाऊंच्या शेजारी बसून त्यांना विचारतेय मीच खरी तन्वी आहे ना? त्यावर मधुभाऊ काहीच बोलत नाहीत. त्यानंतर ती रागाने जायला उठते. तेव्हाच मधुभाऊ हाताने तांब्या पाडतात. ते पाहून सायली पुन्हा येते आणि मधुभाऊंना पुन्हा तोच प्रश्न विचारते. तेव्हा मात्र मधुभाऊ डोळे बंद करून तिला हो असा इशारा करतात. हा प्रोमो सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होतोय. .हा प्रोमो पाहून प्रेक्षकही खुश झालेत. आता खरी मजा येणार, आता खोट्या तन्वीचं काही खरं नाही, शेवटी मधुभाऊंनी काहीतरी सांगितलंच, आता सायली काय करणार हे बघायचंय अशा अनेक कमेंट आता नेटकऱ्यांनी केल्या. पुढे मालिकेत काय घडणार हे पाहणं आता औसुक्याचा ठरणार आहे. .स्कार्फ बांधलेल्या बाईने स्वप्नीलला ओळखलं अन् मागून येऊन... 'मुंबई पुणे मुंबई'च्या शूटिंग दरम्यान तुळशीबागेत काय घडलेले? \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.