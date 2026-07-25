डोहाळे जेवणादिवशी सायलीला अटक; गंभीर आरोप, महीपतची एंट्री, 'ठरलं तर मग'चं कथानक बदलणार, प्रोमो पाहून प्रेक्षक शॉक

'ठरलं तर मग' या मालिकेने गेले तीन वर्ष टीआरपी यादीत आपलं पाहिलं स्थान कायम ठेवलंय. मात्र गेले काही दिवस मालिका संपणार आहे का असे प्रश्न प्रेक्षक विचारत होते. त्याचं कारण म्हणजे मालिकेत सायलीच खरी तन्वी असल्याचं सत्य समोर आलं होतं. त्यानंतर महीपतचं कारस्थान, प्रियाचा खोटेपणा, नागराजने घडवून आणलेला अपघात सगळंच समजलं होतं. त्यामुळे मालिकेत पुढे काय दाखवणार याची उत्सुकता प्रेक्षकांना होतीच. आता मालिकेत आजवरचा सगळ्यात मोठा ट्विस्ट आलाय. १ ऑगस्टपासून मालिकेचं संपूर्ण कथानक बदलणार आहे. असं नेमकं काय घडणार आहे?.सायली आणि अर्जुन हे सगळ्या कारस्थानांमधून बाहेर पडून आता सुखाने आयुष्य जगातील असं वाटत असतानाच आता सुभेदारांवर एक मोठं संकट येऊन ठेपणार आहे. ऐन डोहाळे जेवणाच्या दिवशीच सायलीला अटक होणार आहे. नुकताच 'ठरलं तर मग' चा नवा प्रोमो प्रदर्शित झाला आहे. यात गरोदर सायलीला तिच्या डोहाळेजेवणाच्या दिवशीच पोलीस अटक करण्यासाठी येतात असं दिसतंय. वात्सल्य आश्रमातील अल्पवयीन मुलींच्या तस्करीच्या गुन्ह्यात सायलीला अटक केली जातेय. सगळे सुभेदार यावेळी फक्त पाहत बसतात. ते काहीही करू शकत नाहीयेत. शेवटी पोलिसांच्या व्हॅनमध्ये बसणाऱ्या सायलीला अर्जुन सांगतो, “तू काळजी करू नकोस…मी तुला यातून नक्की बाहेर काढेन, मी आहे!'.दुसरीकडे या प्रोमोत महीपत शिखरे देखील दाखवण्यात आलाय. महीपत आता बुवा बनला आहे. त्याने केलेले गुन्हे त्याने सायलीच्या नावावर ढकलले आहेत. आणि या सगळ्याची सूत्रधार प्रिया आहे. तर सगळे 'महिपत बाबा की जय' अशा घोषणा देऊन त्याचा जयजयकार करत आहेत. शेवटी सायली जेलमध्ये जाते आणि प्रिया आणि सायलीला एकाच सेलमध्ये ठेवण्यात येतं. तेव्हा प्रिया म्हणते, 'तुम्हा दोघांचंही इथे स्वागत आहे…आता खेळ सुरू झालाय.' या प्रोमोवर वाहिनीने 'आता रडायचं नाही, लढायचं आणि जिंकायचंसुद्धा…' असं लिहिलंय. हे भाग १ ऑगस्ट पासून पाहायला मिळणार आहेत. त्यामुळे प्रेक्षक आता हे कथानक पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. .का झाला उर्मिला आणि आदिनाथ कोठारेचा घटस्फोट? महेश कोठारेंच्या बुक लॉन्च कार्यक्रमात झालेल्या चर्चा, नेमकं काय बिनसलं? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.