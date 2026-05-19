१० किंवा १२ नाही, दररोज 'इतके' तास शूटिंग करतात 'ठरलं तर मग' चे कलाकार; सुट्टी कधी असते? जुईने केला खुलासा

'ठरलं तर मग' ही मालिका प्रेक्षकांची अत्यंत आवडती मालिका आहे. गेले ३ वर्ष ही मालिका टीआरपी यादीत पहिल्या क्रमांकावर आहे. यातील सायली आणि अर्जुन यांची जोडी प्रेक्षकांची आवडती आहे. सध्या ही मालिका ४५ मिनिटं दाखवली जातेय. याआधी एक भाग ३० मिनिटांचा असायचा. त्यासाठीच कलाकारांना तब्बल १२- १२ तास काम करायला लागायचं. मात्र आता ४५ मिनिटांच्या एपिसोडसाठी कलाकारांना आणखी मेहनत करावी लागतेय. कलाकारांसोबत तंत्रज्ञ आणि दिग्दर्शक तर त्याहूनही जास्त मेहनत करतात. आता जुईने स्वतः त्यांच्या जेवणाबद्दल सांगितलं आहे. .जुई कायम सोशल मीडियावर सक्रीय असते. तिच्या बिझी शेड्युलमधून वेळ काढून ती आपल्या चाहत्यांसोबत जोडलेली असते. ती अनेकदा आस्क मी सेशन घेऊन चाहत्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना दिसते. आताही तिने असंच एक आस्क मी सेशन घेतलेलं. त्यात तिने मालिकेशी संबंधित अनेक प्रश्नांची उत्तरं दिली. या आस्क मी सेशनमध्ये एका नेटकऱ्याने अभिनेत्रीला विचारलं "तुमची सगळी टीम दररोज किती तास काम करते? आणि तुम्हाला सुट्टी कधी असते?" जुईने यावर उत्तर दिलं आहे. .जुई यावर उत्तर देत म्हणाली, 'दररोज १३ तास! कधी १४ ते १५ तासांची शिफ्ट…तर कधी-कधी २४ तासही काम करावं लागतं. डे-नाइट शिफ्ट असते…आणि सुट्टीचं सांगायचं झालं तर, सुट्टी??? ती काय असते? कारण, सध्या आम्ही दररोज ४५ मिनिटांचे एपिसोड शूट करतोय.' यापूर्वीही दिलेल्या मुलाखतीत जुई म्हणालेली, 'सध्या ४५ मिनिटांचा एपिसोड तुम्ही सगळे पाहाताय…यासाठी खूप मेहनत असते. या सगळ्यात इव्हेंट वगैरे हे सगळं जुळवून घेणं ही आमच्यासाठी तारेवरची कसरत आहे.'.ती पुढे म्हणाली, 'शूटिंगदरम्यान प्रकृतीची फार काळजी घ्यावी लागते. पण, प्रत्येकवेळी हे शक्य होत नाही. तुम्हाला समजा एखादा सीन आवडला नाही तर ट्रोल करणं फार सोपं आहे. पण, ४५ मिनिटांचा दररोजचा एपिसोड शूट करणं…ही गोष्ट फार कठीण आहे. हे अजिबात सोपं नाहीये.' एकूणच मालिकेचं शूट करताना त्यांना सुट्टी मिळत नाही.