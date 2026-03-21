'ठरलं तर मग'च्या सुमन काकूंना खऱ्या आयुष्यात आहे 'हा' गंभीर आजार; म्हणाल्या- दिग्दर्शकाने हाक मारली तरी...

छोट्या पडद्यावरील मालिका 'ठरलं तर मग' प्रेक्षकांच्या आवडीची आहे. स्टार प्रवाह पुरस्कार सोहळ्यात या मालिकेला पुरस्कार मिळाले नसले तरी टीआरपीमध्ये ही मालिका पहिल्या क्रमांकावर आहे. या मालिकेतील सायली अर्जुनच नाही तर पूर्णा आजी, अश्विन, कल्पना, अस्मिता, रविराज, प्रतिमा ही सगळीच पात्र प्रेक्षकांची आवडती आहेत. मात्र तुम्हाला ठाऊक आहे का मालिकेत सुमन काकूंची भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेत्रीला खऱ्या आयुष्यात एक गंभीर आजार आहे. गेली १७ वर्ष ती या आजाराचा सामना करतेय. एका मुलाखतीत तिने याबद्दल सांगितलंय. .'ठरलं तर मग' मालिकेत अभिनेत्री श्रद्धा केतकर- वर्तक सुमन काकींची भूमिका साकारतेय. तिने FM KMW 29 या यूट्यूब चॅनेलला मुलाखत दिली. यात बोलताना श्रद्धा म्हणाली, 'मी 'एक डाव भटाचा' नाटक करत होते. ते करत असताना एक दिवस अचानक मला सर्दी झाली. तेव्हा माझ्या कानामध्ये आवाज सुरु झाले. म्हणजे, कुकरच्या शिट्टीचा जसा आवाज येतो. ती शिट्टी जितकी जोरात वाजते, तसे आवाज माझ्या कानात तेव्हा सुरु झाले होते. मला वाटलं की, हे कदाचित सर्दीमुळे होत असेल. पण तेव्हा प्रचंड त्रास झाला. त्याला टिनिटस असं म्हणतात.' .श्रद्धा पुढे म्हणाली, '"त्याचा परिणाम माझ्या ऐकण्याचा क्षमतेवर झाला. तरुण होते तेव्हा ते चालून गेलं. पण नंतर मला नीट ऐकू यायचं नाही. जर कोणीतरी लांबून हाक मारली, तर ते कळायचं नाही. सीन चालू असताना तर दिग्दर्शक काही सूचना देत असतील तर ते मला ऐकूच यायचं नाही. या सगळ्यात माझा आत्मविश्वासच गेला. आपल्यामुळे दुसऱ्याची गैरसोय होते, असंच सतत वाटायचं. 'सरस्वती' मालिका करताना खूपच त्रास व्हायला लागला. म्हणून मग मी काही काळ ब्रेक घेतला.' .ती पुढे म्हणाली, "यावर उपचार केले; पण त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. कारण, याचं आवाज येण्यामागचं कारण वेगळं आहे. ते कानाच्या हाडांशी संबंधित आहे. आपल्या कानाची हाडे जी कंपन पावतात, ते माझ्याबाबतीत होत नाही. शिवाय त्याची सर्जरी करून किती यशस्वी होईल, याचीसुद्धा काहीच शाश्वती नव्हती. तेव्हा माझा मुलगा लहान होता आणि घरालासुद्धा वेळ देणं गरजेचे होते. म्हणून मग मी ठरवलं की, आता ब्रेक घेऊया..